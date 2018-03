LA LUCE DELLA PENISOLA DOPO LA TEMPESTA

Sembra un quadro di Silvester Schedrin, o del Palizzi, ma è solo una foto, senza manomissioni, dell’immediato dopo tempesta di oggi 20 marzo 2018. Di questa luce si innamorarono i pittori dell’ottocento, soprattutto quelli che arrivavano dal Nord Europa come Pitloo. Bizzarrie meteorologiche che su Stabia hanno prodotto danni e inondazioni, per i quali va la nostra solidarietà, e in Penisola Sorrentina hanno regalato struggenti momenti di poesia fatta di luce.