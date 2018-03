La Lega ringrazia i suoi elettori in Costiera Amalfitana

I responsabili della Lega del territorio della Costiera Amalfitana, ringraziano i quasi mille elettori che hanno onorato il partito con il proprio voto, consentendo al candidato, Gianluca Cantalamessa, di rappresentare le esigenze dei cittadini costieri al Parlamento Italiano durante la prossima legislatura.

Il risultato raggiunto, deve costituire uno spunto di riflessione soprattutto per coloro che non credono alla Lega come partito nazionale, in quanto, partire da zero voti fino ad ottenerne quasi mille, è già una grande vittoria che non può passare inosservata!

La Lega esiste e si impegnerà per lo sviluppo e la crescita dei singoli territori nell’esclusivo interesse degli italiani.