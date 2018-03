La Juve Stabia attende l’Akragas: obiettivo quarto posto. Probabili formazioni

La Juve Stabia ospita l’Akragas fanalino di coda nel girone C e l’obiettivo è prolungare la serie positiva, dopo le decisive di vittorie di Lecce e l’ultima gara con la Sicula Leonzio. Le Vespe all’andata vinsero di misura al Nicola De Simone di Siracusa: il risultato fu sbloccato al 9′ Viola raccolse spazzo nella direzione sbagliata un cross dalla sinistra di Gjuci, ma il centrocampista gialloblù al 16′ si fece perdonare servendo a Canotto l’assist per l’1-1. Simeri sfoderò al 26′ un diagonale su cui nulla potè l’estremo difensore biancoazzurro Vono e chiuse la partita.

L’obiettivo dei Caserta boys è certamente il quarto posto ed al Romeo Menti l’intenzione è continuare con l’andamento delle ultime due gare. L’allenatore-bandiera stabiese riconferma l’ottimo Alessandro Bacci in porta, grande sorpresa dopo le prestazioni con Lecce e Sicula Leonzio, che ha sostituito lo squalificato Branduani. Contro i siracusani si prevede una formazione tipo, con l’ormai collaudato tridente con Paponi, coadiuvato dal “barattolino” carioca Strefezza e il prolifico Canotto come esterni. La gara sarà arbitrata da Nicola Donda, fischietto di Cormons che arbitrerà la sua prima partita nel girone C di categoria.

Probabili formazioni

JUVE STABIA (4-3-3): Bacci; Nava, Allievi, Bachini, Crialese; Viola, Vicente, Mastalli; Canotto, Paponi, Strefezza. All. Caserta-Ferrara.

AKRAGAS (3-5-1-1): Vono; Mileto, Pisani, Danese; Scrugli, Carrotta, Bramati, Sanseverino, Pastore; Zibert; Camarà. All. Di Napoli