La Crocifissione di S. Pietro donata alla parrocchia di S. Maria Assunta di Erchie.

Una bella tela, riproduzione della crocifissione di San Pietro del Caravaggio, arricchirà presto la Chiesa di Erchie. L’artista Matteo Corelli di Cetara ha riprodotto l’originale mantenendo l’atmosfera antiaulica dell’originale dove i carnefici sono raffigurati come semplici “operai” costretti ad un lavoro faticoso e non come aguzzini che agiscono in maniera gratuitamente brutale.

Il dono dell’artista cetarese che sulla tela raffigura il santo patrono di Cetara contribuisce a rafforzare i legami culturali e di vicinanza che da sempre legano i due paesi.

La cornice del quadro è stata gentilmente offerta dal Sig. Nello Pinto, napoletano trapiantato ad Erchie da qualche anno.

L’appuntamento per la cerimonia di inaugurazione è per la domenica di Pasqua. Dopo la S. Messa Solenne e gli scambi di auguri, il parroco don Francesco benedirà la nuova tela che andrà ad arricchire la nostra bella Chiesa.

Qualche notizia sull’artista. Matteo Corelli da qualche anno gestisce il bar “In piazzetta” ad Erchie e tra un caffè e l’altro dipinge seduto vicino all’ingresso del bar. A Cetara dicono che l’hanno mandato in esilio ad Erchie ma questo si è rivelato una fortuna per noi perché il suo bar è l’unico punto di ritrovo che rimane aperto in paese dopo l’estate.