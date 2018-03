La costa amalfitana sempre più abvbandonata a se stessa

Ieri pomeriggio, ore 14.55, una auto parte dal parcheggio Luna Rossa diretta a Minori, ma a Catiglione di Ravello resta bloccata in una fila di lamiere (auto, furgoni, camions, bus turistici) che,solo grazie all’intervento di una pattuglia dei Carabinieri (persino il comandante della compagnia di Amalfi, il cap. Martina,era in strada a dirigere le operazioni di snellimento); stesso problema si è presentato più avanti all’ingresso di Minori, terra di nessuno, con auto e moto parcheggiate lungo la stretta via. E si è arrivati a Minori alle ore 15.35 E siamo ancora a fine marzo! Non è concepibile anche perchè questi ingorghi continui ed asfissianti mettono in grave difficoltà persino i mezzi di soccorso che devono raggiungere il plesso di C astiglione di Ravello E la Pasqua, che le previsioni danno affollata, è alle porte. E si spera che il pontile di attracco di Minori possa essere pronto per il giorno 1 di aprile quando inizierà il servizio di linea marittima da Salerno con attracco a tutti i centri della costa.

gaspare