Juventus Udinese: Allegri, ‘Nessuna flessione, solo vincere’ Lazio a Cagliari, per Inzaghi la grana de Vrij

La difficoltà delle partite non è data esclusivamente dalla qualità dell’avversario, ma anche dalle condizioni fisiche e mentali con cui la si affronta. Ecco perché la Juventus, reduce dai trionfi di Wembley, non può permettersi flessioni contro l’Udinese. Un solo risultato a disposizione per gli uomini di Allegri (“non possiamo permetterci flessioni, possiamo solo vincere”), che dovrà fare a meno degli squalificati Lichtsteiner e Alex Sandro, degli infortunati Cuadrado e Bernardeschi, con le condizioni del fantasista toscano che preoccupano, ma recupera Mandzukic e De Sciglio – “ci saranno entrambi” – e in porta ripropone Szczesny al posto di Buffon. Il primo appuntamento di un trittico “non decisivo ma importante” per continuare a correre verso il settimo scudetto, seppur in ritardo di un punto rispetto al Napoli ma con una partita in meno, quel match con l’Atalanta che sarà recuperato mercoledì prossimo. “Domani – annuncia Allegri – cambierò qualcosa. Ieri eravamo un po’ frastornati, è stata una giornata pesante per tutti” tra gli impegni in Champions e il dolore per la scomparsa di Astori. Cambi dettati dalla necessità di riprendere fiato, visto che “i ragazzi stanno bene, a parte Cuadrado, che oggi ha una visita in Germania, e Bernardeschi, che inizia il percorso di rinforzo della gamba e tra 20 giorni sapremo se si opererà”. Sulla fascia destra ritornerà titolare De Sciglio che “sta bene, così come Mandzukic, che può partire dall’inizio anche se devo valutare chi giocherà davanti”.

Lazio a Cagliari, per Inzaghi la grana de Vrij – La necessità di ritrovare la vittoria dopo due delusioni e mezza (i ko con Milan e Juve, il pari di Europa League con la Dinamo), ma soprattutto una grana che ancora deve risolversi, quella del giallo attorno alla convocazione di Stefan de Vrij in Procura antidoping. Saltata ieri per la mancata presenza del giocatore e rinviata a lunedì, l’audizione fa da cornice alla trasferta di domani a Cagliari dove la Lazio cerca il riscatto e il ritorno ai tre punti in campionato. “E’ un momento importante della stagione, sappiamo che a marzo è importante, mancano tre gare per arrivare alla sosta e dovremo tirare fuori tutte le energie che ci sono”, spiega Simone Inzaghi. Il cui cruccio in questo momento è anche quello di capire come gestire al meglio le energie mentali dello spogliatoio e soprattutto quelle del difensore olandese. Inzaghi conferma la versione biancoceleste che girava già da ieri: “De Vrij? È solo un problema burocratico che la settimana prossima si risolverà nel migliore dei modi senza nessun provvedimento”.

Juventus (4-3-3): 23 Szczesny, 2 De Sciglio, 24 Rugani, 3 Chiellini, 22 Asamoah, 8 Marchisio, 5 Pjanic, 14 Matuidi, 11 Douglas Costa, 9 Higuain, 10 Dybala. (1 Buffon, 16 Pinsoglio, 4 Benatia, 6 Khedira, 15 Barzagli, 17 Mandzukic, 21 Howedes, 27 Sturaro, 30 Bentancur). All.: Allegri. Squalificati: Lichtsteiner, Alex Sandro. Diffidati: Benatia, Bernardeschi, Higuain. Indisponibili: Cuadrado, Bernardeschi. Udinese (3-5-1-1): 1 Bizzarri; 17 Nuytinck, 4 Angella, 3 Samir; 27 Widmer, 72 Barak, 85 Behrami, 6 Fofana, 53 Ali Adnan; 14 Jankto, 18 Perica (A disp. 22 Scuffet, 25 Borsellini, 97 Pezzella, 11 Zampano, 23 Hallfredsson, 21 Pontisso, 99 Balic, 13 Ingelsson, 10 De Paul, 20 Maxi Lopez). All. Oddo Squalificati: Stryger Larsen Diffidati: Barak, Jankto Indisponibili: Lasagna, Danilo Arbitro: Giacomelli di Trieste Quote Snai: 1,23; 5,75; 13,00.

Cagliari (3-5-2): 28 Cragno, 13 Romagna, 23 Ceppitelli, 15 Castan; 16 Faragò, 21 Ionita, 18 Barella, 20 Padoin, 22 Lykogiannis, 25 Sau, 30 Pavoletti. A disposizione: 1 Rafael, 26 Crosta, 19 Pisacane, 3 Andreolli, 12 Miangue, 4 Dessena, 27 Deiola, 38 Caligara 7 Cossu, 9 Giannetti, 32 Han. All.: Lopez. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ceppitelli, Barella, Andreolli, Cigarini. Indisponibili: Cigarini, Farias, Joao Pedro. Lazio (3-5-1-1): 1 Strakosha; 27 Luiz Felipe, 3 de Vrij, 26 Radu; 4 Patric, 16 Parolo, 6 Leiva, 21 Milinkovic-Savic, 19 Lulic; 18 Luis Alberto; 17 Immobile. (23 Guerrieri, 55 Vargic, 15 Bastos, 13 Wallace, 88 Di Gennaro, 5 Lukaku, 96 Murgia, 66 Jordao, 10 Felipe Anderson, 7 Nani, 20 Caicedo). All.: Inzaghi. Squalificati: Marusic. Diffidati: Luis Alberto, Wallace. Indisponibili: Caceres. Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Quote Snai: 5.00; 3.85; 1.67.

Crotone (4-3-3): 1 Cordaz, 37 Faraoni, 7 Ceccherini, 23 Capuano, 87 Martella, 38 Mandragora, 92 Benali, 10 Barberis, 9 Nalini, 29 Trotta, 11 Ricci (78 Viscovo, 24 Figliuzzi, 93 Ajeti, 21 Zanellato, 20 Pavlovic, 31 Sampirisi, 5 Stoian, 89 Crociata, 19 Diaby, 99 Simy).All.: Zenga Squalificati: nessuno Diffidati: Stoian, Mandragora, Capuano e Ceccherini Indisponibili: Festa, Izco, Rodhen, Budimir e Simic Sampdoria (4-3-1-2): 2 Viviano, 7 Sala , 26 Silvestre, 13 Ferrari, 29 Murru, 8 Barreto, 34 Torreira, 18 Praet, 90 Ramirez, 91 Zapata, 27 Quagliarella (72 Belec, 92 Tozzo, 17 Strinic, 19 Regini, 3 Andersen, 16 Linetty, 41 Verre, 28 Capezzi, 11 Alvarez, 9 Caprari, 99 Kownacki). All.: Giampaolo. Squalificati: nessuno Diffidati: Ferrari, Linetty, Torreira, Barreto, Bereszynski. Indisponibili: Bereszynski. Arbitro: Mazzoleni di Bergamo Quote Snai: 3,20; 3,25; 2,30.

Bologna (4-3-3): 83 Mirante, 15 Mbaye, 6 De Maio, 18 Helander, 25 Masina, 7 Dzemaili, 5 Pulgar, 77 Donsah, 9 Verdi, 10 Destro, 14 Di Francesco. (29 Santurro, 34 Ravaglia, 4 Krafth, 26 Romagnoli, 33 Keita, 35 Torosidis, 2 Nagy, 12 Crisetig, 11 Krejci, 19 Avenatti, 21 Falletti). All.: Donadoni. Squalificati: Gonzalez. Diffidati: Helander, Mirante. Indisponibili: Da Costa, Orsolini, Palacio, Poli. Atalanta (3-4-1-2): 1 Berisha; 3 Toloi, 6 Palomino, 5 Masiello; 33 Hateboer, 15 de Roon, 11 Freuler, 37 Spinazzola; 4 Cristante; 10 Gomez, 72 Ilicic. (31 Rossi, 91 Gollini, 28 Mancini, 95 Bastoni, 8 Gosens, 21 Castagne, 23 Melegoni, 32 Haas, 19 Rizzo, 99 Barrow, 9 Cornelius, 29 Petagna). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidato: Toloi. Indisponibile: Caldara. Arbitro: Calvarese di Teramo Quote Snai: 4,25; 3,35; 1,90.

Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli, 21 Lirola, 24 Goldaniga, 15 Acerbi, 13 Peluso, 7 Missiroli, 4 Magnanelli, 32 Duncan, 90 Ragusa, 30 Babacar, 16 Politano. (77 Pegolo, 70 Marson, 5 Lemos, 39 Adjapong, 6 Mazzitelli, 12 Sensi, 29 Cassata, 17 Pierini). All.: Iachini. Squalificati: Berardi. Diffidati: Missiroli, Peluso e Ragusa. Indisponibili: Letschert, Matri. Spal (3-5-2): 97 Meret, 4 Cionek, 23 Vicari, 27 Felipe, 29 Lazzari, 88 Grassi, 28 Schiattarella, 19 Kurtic, 33 Costa, 43 Paloschi, 7 Antenucci. (1 Gomis, 92 Marchegiani, 5 Simic, 21 Salamon, 15 Vaisanen, 85 Dramè, 25 Everton Luiz, 24 Vitale, 77 Viviani, 12 Konatè, 9 Bonazzoli, 10 Floccari). All.: Semplici. Squalificati: Mattiello. Diffidati: Kurtic, Salamon. Indisponibili: Borriello. Arbitro: Doveri di Roma Quote Snai: 2,00; 3,25; 4,00.

