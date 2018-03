JUVE STABIA UN BUON PAREGGIO A RENDE, ECCO COME E’ ANDATA

Juve Stabia incassa un punto fuori casa e guarda avanti. Termina sul punteggio di 1 a 1. Il pareggio permette ai campani di difendere il quinto posto. Le vespe si portano alla pari con Goal di Crialese in seconda battuta. Per la 30^ gioranta del Gruppo C di Serie C si affrontano Rende e Juve Stabia allo Stadio Marco Lorenzon. Un inizio molto equilibrato, all’8′ la Juve Stabia sfiora la rete di vantaggio con Simeri che manda il suo destro rasoterra di poco fuori. Al 30′ la giocata di Cuomo sugli sviluppi di un calcio d’angolo sul quale Viteritti crossa per Pambianchi il cui Assisi serve il numero 26 che di testa riesce a realizzare il primo gol in maglia giallorossa. Il secondo tempo della sfida vede le vespe in svantaggio. Gli ospiti sfiorano il pareggio al 34′ con Simeri con un tiro che esce di poco sulla la traversa. Canotto fermato dal portiere di casa quando era riuscito in contropiede anche saltarlo. A pareggio ci ha pensato al 59′ Crialese che, servito dal neo entrato Paponi, ha superato De Brasi con un preciso tiro. Al 56′ i calabresi provano il goal del vantaggio. Su cross di Viteritti, Ferreira tenta un colpo di testa che Branduani blocca. Al 69′ ci prova ancora il Rende con Goretta che chiude una bell’azione in scivolata.

Juve Stabia (4-3-3): Branduani, Nava, Marzorati, Bachini, Crialese, Vicente, Mastalli, Viola, Canotto, Paponi, Strefezza. All.: Fabio Caserta – Ciro Ferrara