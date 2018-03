Juve Stabia, “spareggino” playoff in Calabria con il Rende | Probabili formazioni

Una partita dal sapore playoff tra due squadre rivelazione: questa sarà Rende-Juve Stabia, che al Marco Lorenzon si giocherà domenica 18 marzo (ore 16.30) e vedrà affrontare delle formazioni appaiate in classifica a 42 punti, a pari merito con il Siracusa. I padroni di casa, a proprio agio tra le mura amiche, hanno incassato nell’ultimo turno una brutta sconfitta esterna con la Paganese (3 a 0 al Marcello Torre), ma nonostante questo stop stanno conducendo un campionato ad alto livello, con la seconda miglior difesa del girone C (23 subite e 24 fatte).

Le Vespe di mister Caserta in Calabria non hanno mai vinto finora, ma gli stabiesi hanno vinto all’andata in casa grazie ad una rete di Paponi. I gialloblù nelle ultime quattro gare hanno realizzato un imponente ruolino di marcia, sfatando tutti i pronostici: dopo l’esplosiva vittoria al Menti per 7 a 0 contro l’Akragas, c’è grande determinazione nell’ambiente e l’obiettivo è continuare a sognare ed avvicinare il Matera. La partita sarà diretta dal fischietto pugliese di Molfetta, Giovanni Ayroldi, alla sua seconda stagione in Serie C.

Probabili formazioni

Rende (3-5-2): De Brasi; Germinio, Cuomo, Pambianchi; Blaze, Boscaglia, Di Franco, Rossini, Gigliotti; Ricciardo, Actis Gorett All: Trocini

Juve Stabia (4-3-3): Branduani; Nava, Allievi, Bachini, Crialese; Vicente, Mastalli, Viola; Strefezza, Paponi, Canotto. All: Caserta-Ferrara