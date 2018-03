Juve Stabia cala il tris di Canotto con la Sicula Leonzio

Castellammare. Cinica quanto basta, bella quando serve. La Juve Stabia cala il tris, liquida la pratica Sicula Leonzio, e per la prima volta nel 2018 espugna il proprio stadio, confermando di avere ormai acquisito consapevolezza nei proprio mezzi, e di poter essere protagonista fino alla fine nella lotta per la griglia playoff del girone C del campionato di serie C. La squadra di Caserta e Ferrara, al ritorno al Menti, era attesa all’ennesima prova di maturità dopo il successo esterno di sette giorni fa in casa della capolista Lecce. E questa volta i gialloblù, con una prestazione fatta di tanto cuore, badando soprattutto al sodo, non deludono le attese.

Il tecnico stabiese conferma, in prima battuta, il 4-3-3 impiegato nel Salento, e lo fa con gli stessi interpreti della gara con la prima della classe. La Sicula, che dall’avvento di Diana ha dato la svolta al suo campionato, schiera tanti ex, dai centrocampisti Davì e Marano, agli esterni Arcidiacono e Gammone, sciorina un bel calcio, e fin dalle prime battute parte facendo tanto possesso palla, ma con una superiorità e un pressing che non destano particolari problemi dalle parti di Bacci, ancora tra i pali per il secondo turno di squalifica di Branduani. Il primo brivido arriva, anzi, per Narciso, lesto (25′) a sventare sul tiro di Paponi. La svolta della gara, però, era arrivata dopo appena otto minuti, ironia della sorte, con l’infortunio di Melara: un problema muscolare che aveva costretto l’ex Benevento a lasciare anzitempo il campo dando spazio a Canotto, escluso per motivi disciplinari a Lecce. E proprio l’ex Trapani, come nelle più classiche fiabe che ancora appassionano nel calcio, sarà il protagonista assoluto del successo stabiese. Sua, a tempo ormai scaduto, la rete del vantaggio stabiese, sue, nella ripresa, anche le due marcature che chiudono una giornata da incorniciare. Uno splendido cadeau da parte di Vicente l’assist (46′) per l’inserimento dell’esterno in area: precisa la rasoiata sul primo palo per l’1-0 che sblocca la partita.

Nella ripresa è un’altra Juve Stabia, l’undici di Caserta e Ferrara, memore delle precedenti gare interne nel girone di ritorno, e dei cali di tensione costati punti pesanti sul campo amico, prova a chiudere subito i conti. Paponi ci prova dalla distanza (4′), Narciso è reattivo. Il raddoppio arriva dopo appena tre minuti. Ancora Vicente uomo assist, perfetto il corridoio per Mastalli che scarica sulla destra per l’accorrente Canotto: preciso il diagonale e palla in rete. Alla mezzora arriva anche il tris: Paponi (28′) lancia sul filo del fuorigioco il solito Canotto. Rapidissimo l’esterno che supera in velocità anche Narciso uscito al limite, e tutto solo accompagna la sfera nella porta siciliana per il 3-0 stabiese. «Sono felicissimo, per i gol, per la vittoria sorride Canotto con in mano il pallone della gara portato a casa per la prima tripletta in carriera -. La dedica va alla mia famiglia, alla squadra, che mi sono stati al fianco, e a Simeri in un momento particolare anche per lui. Avevo sbagliato nell’ultima partita in casa, ho pagato con l’esclusione, ora tutto è alle spalle, siamo una bella famiglia, guardiamo avanti con tanto entusiasmo». Gaetano D’Onofrio, Il Mattino