“Itinerari Digitali in Costa d’Amalfi: alla scoperta del patrimonio Unesco” : Il Miur Ammette il progetto della scuola

Con nota MIUR del 22 marzo è stato emanato il decreto di “ Approvazione e pubblicazione graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici.” relative al PON FSE-’Avviso MIUR.4227.02-05-2017- per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.PON FSE 2014-2020.

Finanziato il progetto dal titolo “Itinerari Digitali in Costa d’Amalfi: alla scoperta del patrimonio Unesco” presentato dalla rete degli Istituti Comprensivi di Tramonti, Amalfi, Positano e Ravello, e posizionato al 30 esimo posto su 77. Aniello Milo, Stefania Astarita e Luisa Patrizia Milo, insieme hanno elaborato il progetto, poi condiviso da Comuni e Associazioni,

“Siamo davvero molto soddisfatti per questo risultato, dichiara la Dirigente Scolastica Stefania Astarita. Ringrazio in particolare i Comuni di Positano e Praiano e tutte le associazioni del territorio che ci hanno sostenuto in questo percorso. La sinergia realizzata attraverso la rete di scuole, guidata dall’I.C. “G. Pascoli” di Tramonti, si è rivelata vincente per la promozione di un patrimonio eccezionale come quello UNESCO della Costa d’Amalfi”.

Il progetto prevede, tra l’altro, un viaggio alla scoperta della toponomastica di Positano, vero e proprio tesoro di patrimonio immateriale, insieme alla valorizzazione dei mulini romani, del sentiero degli dei e delle torri costiere di Praiano.

La proposta progettuale denominata “Itinerari digitali in Costa d’Amalfi: alla scoperta del patrimonio Unesco”, si basa su una metodologia didattica innovativa di carattere sperimentale e interattivo, basata su percorsi laboratoriali e si pone l’obiettivo di educare, attraverso l’arte, la storia e il paesaggio, ad un’etica collettiva volta ai principi del bene comune, della sua conoscenza, della sua scoperta, della sua tutela e salvaguardia.