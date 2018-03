INNO ALL’ADDOLORATA DEL CANONICO FRANCESCO SAVERIO FIORENTINO SORRENTINO DOC

L’inno all’Addolorata del Canonico Fiorentino, composto nel 1909, di cui Maria Teresa Fiorentino Attardi, ci racconta la storia, quast’anno 2018, sarà eseguito dal coro delle bambine per la processione della settimana di passione di Metà diretto dal Maestro Esposito. Per comprenderne la bellezza di questa musica, diciamo solamente che la banda musicale di fiati di Martinafranca diretta dal Maestro Pasquale Aiezza lo annovera normalmente e costantemente nel suo repertorio. Da qualche settimana è disponibile in internet su youtube, caricato dalla casa discografica Amadeus Spettacoli, per chi volesse ascoltarlo basta cliccare sull’immagine.

tratto da un saggio di MARIATERESA FIORENTINO ATTARDI

pubblicato nella rivista diretta da Enzo Puglia N° 16 La Terra delle Sirene 1998 pag 57.

Il più eclettico dei fratelli fu Francesco Saverio, nato nel 1 865; qualsiasi attività

intraprendesse era un successo. Bravo disegnatore e ideatore di oggetti in

legno, disegnò la cornice “porta fotografie” intagliata nel legno di ulivo, con due

antine, anch’esse traforate, che schermavano la fotografia. Bravissimo pianista,

si diplomò al conservatorio aiutato economicamente negli studi dai fratelli, orgogliosi

di lui e della sua bravura. A vent’anni manifestò il desiderio di diventare

sacerdote e, con grande sacrificio, i fratelli, ben lieti di aiutarlo, lo fecero entrare

in Seminario. Era il primo ottobre 1885. Il 20 marzo 1 890, al termine dei suoi

studi, ebbe la Cappellania della chiesa del Rosario; il 1 6 agosto 1 894 fu nominato

membro della Commissione Sacra.

Ma il sacerdozio non gli impedì di essere anche un ottimo e apprezzato maestro

di musica, richiesto per impartire lezioni di pianoforte alle ragazze di buona

famiglia per completarne 1 ‘educazione. Fu chiamato ad insegnare musica e pianoforte

anche a Flora e Giulia, figlie del signor Tramontano, proprietario del-

1’ omonimo albergo. Frequentando la loro casa, ebbe 1 ‘opportunità di conoscere,

nel 1 899, il poeta inglese Thomas Key, che soggiornava presso l ‘hotel. Anche

Key, come tutti coloro che visitavano la nostra cittadina, fu ammaliato dalle bellezze

del nostro golfo e delle nostre colline e volle lasciare, in ricordo di tanta

bellezza goduta, dei versi, che trasformò in sei canzoni pubblicate in un album.

La prima di esse, The ships sai! by, i cui versi erano di straordinaria bellezza, fu

degnamente accompagnata dalla musica del canonico Fiorentino. Le musiche

delle altre canzoni furono composte da A. De Lizza, altro musicista sorrentino, e

da un compositore inglese, Darman Ward. L’album ebbe un discreto successo.

Questa non fu l’unica collaborazione musicale che il canonico ebbe con canzonieri

già affermati. Bisogna ricordare che una delle sue doti era quella di saper

trascrivere musica sul pentagramma, cosa non semplice. Egli era capace di trascrivere

un testo musicale adattandolo ad ogni strumento, ottenendo, così, spartiti

per un’intera orchestra, per cori di fanciulli e per le altre voci. La sua collaborazione

fu richiesta anche dai famosi fratelli Gian Battista ed Enrico De Curtis, gli

autori di Torna a Surriento, che,’ ben si sa, erano spesso ospiti dell’Hotel Tran1ontano.

Nelle lettere che si scambiarono dal 13 giugno 1900 al 27 giugno 1901, in

nostro possesso, si comprende che G. B. De Curtis inviava i versi delle sue canzoni

al Canonico Fiorentino e che lui, forse, li adattava a brani musicali concordati

in precedenza. Dico forse, perché, leggendo gli spartiti autografi di queste

canzoni, viene il dubbio che le musiche siano state composte dal Canonico, il

quale non le poteva firmare perché ad un sacerdote non era permesso firmare

canzoni dedicate ad una donna, ne sarebbe sorto uno scandalo. Questo dubbio sorge anche nei confronti dello

spartito originale, in nostro possesso,

della famosa canzone Carmela,

dedicata a una bella ragazza di

Sorrento che ogni mattina, da casa

sua in via Fuorimura, si recava al-

1 ‘hotel per portare uova fresche

alla famiglia Tramontano.

Il Canonico usò più di uno pseudonimo

per firmare alcune sue canzoni.

Uno di essi è Sav Innominato,

con cui nel 1 920 firmò la musica

dell’inno per la processione della

Madonna 1norta, per coro di bambine

e banda, su versi del poeta

Saltovar. Non conosciamo, invece,

1’ altro pseudonimo con cui firmò

una canzone dedicata, probabilmente,

ad una donna. L’anziana signodna

Giulia Tramontano confidò a

mia madre che ne conosceva il titolo e il nome usato per finnarla e le Il Canonico Francesco Saverio Fiorentino.

rivelò anche che lo spartito originale,

in suo possesso, era stata una bella collaborazione a tre. I versi erano del De

Curtiis, la musica del Canonico, lei stessa aveva dipinto l’immagine sulla copertina

dello spartito. La canzone ebbe anche molto successo. Spesso la signorina Giulia lo

ripeteva a mia madre, e le aveva anche promesso che le avrebbe regalato lo spartito.

Purtroppo, la signorina Giulia lasciò questa terra senza aver avuto l ‘opportunità di

farlo. Ora, von·ei chiedere agli attuali eredi di contdbuire, con la loro testimonianza,

a rendere più completa la nostra bibliografia.

Nonostante tanta “mondanità”, il Canonico Fiorentino non dimenticò certo la

sua vocazione di sacerdote e servitore di Dio, e con uguale impegno si dedicò ad

insegnare musica e pianoforte anche alle monache di clausura del monastero di

Santa Maria delle Grazie. Fra le sue allieve due si distinsero in particolare: suor

Colomba e suor Antonietta. Quest’ultima, terminati gli studi, fu chiamata presso

il convento di Mantova per suonare l ‘organo durante i riti religiosi e per insegnare

a sua volta musica alle consorelle. Suor Colomba, invece, restò a Sorrento e continuò a servire la sua comunità suonando nel corso delle cerimonie religiose e

curando l’educazione musicale delle consorelle.

Suor Colomba era molto devota alla Madonna Addolorata e ogni giorno non

dimenticava di dedicarle una tra le sue preghiere preferite, che era stampata dietro

ad un’immaginetta da lei venerata. Ma perché non unire le due cose più importanti

della sua vita? Così chiese al Canonico Fiorentino di comporre una musica

adeguata per trasformare in un canto la bella preghiera. L’umile monaca fu

accontentata. Questo inno, dopo molti anni di oblio, è stato riproposto nel 1997

dal Priore dell ‘Arciconfratemita di S. Monica, durante la tradizionale processione

pasquale degli incappucciati bianchi, cantato da un coro di voci bianche diretto

da Franco Esposito.

Nel 1 898 i l sacerdote Fiorentino ebbe l’incarico dal Vescovo Giustiniani di

far costruire un organo per la cattedrale di Sorrento. 11 sacerdote ne fu lieto e

subito si preoccupò di trovare una buona ditta a cui far eseguire il lavoro. La

scelta cadde sul cavaliere Pacifico lnzoli di Crema, lo stesso costruttore dell’organo

di Pompei. Con lui stabilì il da farsi. Naturalmente dovette essere costruita

anche la cantoria, e del progetto fu incaricato il prof. Antonino Esposito, insegnante

della Scuola d’Arte. Quando l ‘organo fu pronto, il primo luglio 1901, i l

sacerdote Fiorentino fu nominato organista del Duomo di Son·ento; poco dopo

divenne direttore della inusica sacra in Chiesa e Maestro di canto corale in Seminario.

Inoltre dava lezioni di canto gregoriano ai sacerdoti.

Indubbiamente tutte queste nomine furono un riconoscimento gratificante per

il suo talento musicale. 11 4 giugno 1908 Giustiniani gli diede l’incarico di coordinare

la musica da eseguirsi nella ricorrenza delle feste giubilari.

Quando il 1 4 maggio 1 909 don Francesco Saverio fu nominato Canonico del

Capitolo Metropolitano, il Vescovo Giustiniani si tolse l ‘anello pastorale e glielo

donò in ricordo della loro amicizia.

11 29 novembre 1 9 1 O arrivò la nomina a Deputato diocesano per la Musica

Sacra. Il 6 luglio 1 9 1 3 quella a direttore dell’organo di Meta e nel mese successivo,

il 3 agosto, si tenne un grande concerto per inaugurare il nuovo organo. La

cronaca dell’evento fu descritta, con dovizia di particolati, sulla rivista «La Riviera»

del 15 agosto 1913 a cura del Sac. Gaetano Lampo. Nell’articolo non è menzionato

il novello direttore, ma la sua firma compare sotto l ‘atto di collaudo dell’organo

insieme a quelle dei due tanto elogiati esecutod, il Sac. Eduardo Bottigliera e il

Maestro Ulisse Matthey. C’è da presumere che anch’egli si esibì in quell’occasione,

dato che era abbastanza conosciuto in penisola per le sue capacità musicali, ina che,

per sua volontà e modestia, non volle essere menzionato nell’articolo.