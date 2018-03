Il sapore della Tradizione a Vico Equense, fra Casatiello, salumi e formaggi una Pasqua golosa con l’arte a tavola

Venite qui e non ve ne pentirete, lo consigliamo spassionatamente noi dell’Enogastronauta di Positanonews , poi ci dite…

Questa la descrizione della nostra nuova giornalista

Il locale si trova a Vico Equense. Un cartello segnala ristorante La Tradizione. A malapena si vede dalla strada. Dietro l’angolo vi è l’ingresso, con un piccolo parcheggio prima di scorgere la porta d’accesso. Che strana sensazione ! Subito si pensa ad un errore. Scusate, è una salumeria? Non c’è il Ristorante, vero? La voce calma e rassicurante della padrona chiarisce tutto. E’ un’antica salumeria con oltre 40 tipi di formaggi e una piccola passione per la cura delle risorse. Ci fanno accomodare nel salone Ristorante, in fondo. Mi ha colpito l’illuminazione, ricavata da vecchie bottiglie appese per il collo, tramite una barra in cui sono nascosti tutti i collegamenti elettrici. Molto particolare, oltre la sala, il bagno. Sembra che il passato vada a braccetto con il moderno. Molto suggestivo il lavandino, costituito da 2 vecchi secchi in rame. Ampia la scelta del menu. Di particolare tra i primi si poteva scegliere tra la pasta di Gragnano, condita col sugo alla genovese o col pesto. Decisamente niente male il sapore della tagliatella col ragù alla bolognese. Ottimo il rapporto qualità prezzo.

Il menù di Pasqua è in fondo, come da tradizione, mentre l’arte a tavola non è solo un modo di dire e lo spiegano i gestori che sono un vulcano di iniziative e di buon gusto