Nel cuore di Meta, il Mulino offre ogni giorno, ventiquattr’ore su ventiquattro, prodotti e pietanze artigianali di tutti i tipi, e per tutti i gusti: per l’impasto, vengono usate la farina 00, la farina rinforzata, la curcuma, integrale e la farina di segale. Così come l’impasto, è vario anche il gusto; ci sono panini alla napoletana, alle noci, con semi di papavero e con olive e capperi. Ma l’offerta non si ferma qui: nella cucina di fronte si preparano primi piatti, come cannelloni, gnocchi, lasagne e pasta fresca, e secondi, come i peperoni ripieni, polpette al sugo, gateau di patate e rosticceria. Dal forno non escono solo calde pagnotte, ma anche pizze, di tutti i tipi, tarallucci, focacce e il casatiello

Per i golosoni, c’è anche una vasta gamma di dolcezze, come la colomba, i biscotti, i plumcake e tanto altro.

Insomma, un vero e proprio piacere per il palato.