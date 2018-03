Habemus Papa. Apre la SS163 da Ravello ad Amalfi , la soddisfazione di Salvatore Di Martino

Salvatore Di Martino ha annunciato cosi l’pertura con la rimozione dei blocchi di cemento la strada statale Amalfitana 163 interrotta per Amalfi tra Atrani e Castiglione di Ravello da giovedì scorso in seguito a un masso in bilico individuato lungo la parete rocciosa sovrastante l’arteria. Dalle 12.30 circa la Costiera Amalfitana non è più spezzata in due per effetto della revoca del provvedimento di chiusura precauzionale emesso la settimana scorsa dall’Anas.

La sede compartimentale di Napoli ha provveduto a comunicare l’avvenuta apertura agli organi competenti dopo aver ottenuto le perizie tecniche dalla direzione dei lavori. Sul posto sono in via di rimozione gli ultimi attrezzi della ditta che ha operato la bonifica in