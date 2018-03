Grazie al film Black Panther aumentano le adozioni di gatti neri

La Stampa- 08/03/2018

Ultima modifica il 10/03/2018 alle ore 13:45

I gatti neri, così come d’altronde i cani dello stesso colore, spesso sono quelli che rimangono più a lungo nei rifugi. Le loro adozioni sono molto difficili. Non c’è un motivo caratteriale o comportamentale, ma semplicemente estetico: il nero non piace, o forse fa paura.

Ora però i mici neri hanno un nuovo alleato: Black Panther, il nuovo film targato Marvel. Questo film, infatti, starebbe dando una grossa mano nelle adozioni di questi mici. Il condizionale è d’obbligo perché si riferisce a un caso riportato sui social network, ma che almeno farebbe ben sperare: «Beneficio inaspettato di Black Panther: i miei rifugi per animali domestici sono passati dall’avere qualcosa come 50-60 gatti neri a non averne più nessuno» scrive l’utente gallusrostromegalus su Tumblr facendo riferimento ai rifugi di Durango in Colorado.

E a dimostrare che in questa situazione positiva ci sarebbe lo “zampino” di Black Panther c’è la scelta che i nuovi proprietari hanno preso per i nomi dei loro mici: “T’challa” è il più popolare, ma ci sono anche un discreto numero di “Okoye” e “Shuri”.

«Questi gatti vengono adottati per lo più da persone che vogliono comunque accogliere un gatto, poi entrano, vedono quelli neri ed esclamano “Come Black Panther!” e se li portano a casa, quindi, per una volta, sono i gatti neri ad essere adottati per primi”, si racconta sui social.

Un effetto positivo che si spera non sia solo una moda come spesso capita quando un film ha un forte successo per i cani dalmata della “La carica dei cento e uno” ai gufi e civette per la saga di Harry Potter. Ma intanto è un’inizio.