Gratta e vinci 100 mila euro a Sant’Agata

Massa Lubrense, Sant’Agata. La fortuna ha baciato il fortunato cliente della tabaccheria De Gennaro di corso Sant’Agata, nella frazione collinare di Massa Lubrense. A dare la notizia è il settimanale l’Agorà. L’uomo ha acquistato un gratta e vinci della serie Miliardario da 5 euro. Poi, rientrato a casa, ha cancellato l’argento che ricopre i numeri. Dopo qualche attimo di esitazione si è reso conto di aver vinto la consistente cifra.

Superato lo stupore e l’incredulità, ha subito mandato un messaggio al proprietario della tabaccheria per annunciare la vincita. Il possessore del biglietto ha anche chiesto al titolare dell’attività di accompagnarlo a Roma per riscuotere il sostanzioso premio, che, anche se non è proprio di quelli che ti cambia la vita, di certo aiuta.