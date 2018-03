Gragnano crolla palazzo, trenta famiglie sgomberate Il crollo è avvenuto al civico 235 di Via Vittorio Veneto poco prima delle 14, i residenti stavano per pranzare quando hanno sentito un tonfo, un rumore tremendo che ha fatto scappare le famiglie fuori dalle loro abitazioni. I mattoni della parete esterna del palazzo di sette piani sono caduti sul tetto di una palazzina più bassa adiacente al palazzo crollato, come riporta Il Mattino.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i Vigili del Fuoco che hanno sgomberato interamente l’edificio crollato e quelli adiacenti. Nessun ferito ma solo tanto spavento per le famiglie che si sono travate alcune stanze sfondate dai mattoni. La strada è stata chiusa al traffico veicolare in attesa dell’arrivo della gru che dovrà verificare lo stato della parete crollata e r mettere in sicurezza l’area. Per ora in strada sotto una pioggia incessante ci sono circa 30 famiglie che non sanno se passeranno la notte in casa o all’esterno.