Da Gragnano a Capri alla tv, Lina dispensatrice di ricette tipiche con i suoi piatti ha conquistato il pubblico del piccolo schermo

Capri. È tutto caprese l’ ultimo trend della cucina in tv. Ad esportare i segreti di una tradizione centenaria fatta di sapori mediterranei che sanno di mare e di terra è una donna, Lina Russo. Quarantadue anni, originaria di Gragnano, si è trasferita a Capri circa 12 anni fa per seguire il marito ed ha fatto della sua passione per i fornelli un sogno, riuscendo ad arrivare ai catering a 5 stelle per cene esclusive, confezionate appositamente per una clientela straniera, fino a sbaragliare grazie alle sue ricette e alla sua verve in numerose trasmissioni televisive a tema food.

«Ho iniziato a lavorare a Capri inizialmente in una mensa scolastica – racconta Lina – poi come chef a domicilio per eventi ma mai avrei immaginato che seguendo quella che in prima battuta era solo una passione, sarei riuscita ad arrivare così lontano».

La sua cucina è fatta dei sapori tipici della tradizione mediterranea e napoletana, per quanto riguarda i segreti della cucina caprese invece è andata a scuola da un grande maestro isolano Renato De Gregorio, attraverso il quale ha appreso i piccoli trucchi del mestiere.

Neanche gli schermi televisivi hanno resistito alla cucina di Lina ed è stato così che due anni fa è stata ospite per un’ intera settimana a «La Prova del Cuoco», il programma di cucina del mezzogiorno di Rai Uno, dove i suoi piatti hanno conquistato i giudici della Clerici.

In questi giorni Lina è tornata a far parlare di sé in tv grazie al programma «Cuochi d’ Italia» su Tv8 condotto da Alessandro Borghese. Per conoscere i segreti della sua cucina è possibile seguire la rubrica del martedì di Franca Ricci: «Casa Alice» su Alice Tv, dove Lina dispensa le migliori ricette della tradizione campana.

