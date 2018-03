Golosità pasquali: La pastiera Salata

PER LA PASTA FROLLA SALATA:

Mettete in una ciotola la farina e il parmigiano grattugiato e mischiateli insieme.

Fate un buco al centro delle polveri e aggiungete burro freddo tagliato a pezzettini.

Lavorate il composto con la punta delle dita in modo che diventi abbastanza sbricioloso.

Per ultimo unite l’uovo grande o due piccole e impastate molto velocemente fino ad ottenere una pasta liscia e omogenea.

Stendete la pasta frolla salata tra due fogli di carta forno in modo che non si appiccichi e mettetela in uno stampo per crostate tagliando i bordi in eccesso.

PER IL RIPIENO:

Mettete in una pentola il latte, il burro e il grano precotto e fate cuocere per 10 minuti circa fino a che il grano avrà assorbito tutto il latte. Togliete dal fuoco e fate raffreddare un pochino.

Mettete in una ciotola la ricotta, il pecorino grattugiato e le uova e mescolateli bene insieme.

Unite anche il grano cotto insieme al latte, il salame a cubetti e il provolone tagliato a dadini e amalgamate tutti gli ingredienti.

Versate il ripieno per la pastiera salata sulla base di pasta frolla salata e bucherellata e livellate la superficie.

Con la pasta frolla salata avanzata create le strisce classiche della pastiera.

Cuocete la pastiera salata in forno preriscaldato a 180° per 40 minuti circa fino a che la pasta frolla salata risulterà cotta e dorata.

Sfornate la pastiera salata e fatela raffreddare totalmente prima di tagliarla