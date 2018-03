 Vietri sul mare Giovanni Ponti ha intervistato la moglie del compianto Maestro Matteo D’amico autore della fontana in maiolica devastata  a Vietri sul mare

Vietri sul mare . Giovanni Ponti ha intervistato la moglie del compianto Maestro Matteo D’amico autore della fontana in maiolica devastata. Pubblichiamo solo ora questo servizio sulla Città della Ceramica della Costiera amalfitana, crocevia fra Salerno , Cava de Tirreni e Amalfi, da qui parte il territorio UNESCO testimoniato dalle opere d’arte anche in strada che non vengono rispettate tutt’ora. Quindi il servizio è quanto meno attuale

Devastati i simboli di Vietri sul Mare: il ciucciariello di Romolo Apicella e la fontana di Matteo D’amico in piazza Matteotti.

Non c’è pace per i simboli di Vietri sul Mare: vere e proprie opere d’arte in maiolica policroma che da più di mezzo lustro accolgono i visitatori al centro della scenografica piazza Matteotti esprimendo l’arte, la cultura e le tradizioni locali. Il ciucciariello vietrese, opera della manifattura Apicella, più volte danneggiato e recentemente sostituito dalla stessa famiglia di vasai e ceramisti locale, Apicella, poiché asportato dai ladri, troneggia dagli anni ’30 su una colonna di fianco alla bella fontana commissionata da Matteo D’amico intorno agli anni’ 50. Entrambe le opere ieri, giovedì 1 marzo, sono state danneggiate ad opera di giovani vandali.

Pensare che ben due telecamere vicinissime sono rivolte ad inquadrare il parcheggio contiguo alla fontana ma non rivolte a protezione dei suddetti simboli del paese! Proprio in questi giorni il sig. Raimondo, un artista locale, aveva provveduto al parziale ripristino di una parte del ciucciariello scalfita e danneggiata e, mentre si riparava questo, ecco il nuovo colpo inferto alla fontana, devastata senza pietà. Nello stesso sito anni fa fu asportata una maiolica con raffigurazione dell’asinello vietrese opera dell’artista tedesco Richard Dolker.

Oltre all’amore dei vietresi verso la loro terra ed il suo patrimonio artistico, espresso anche con il recente restauro dell’altra fontana maiolicata, opera e dono alla cittadinanza di Giovannino Carrano (grandissimo artista locale), c’è bisogno delle autorità competenti che si attivino per predisporre la suddetta mancante videosorveglianza e di un’opera di educazione e sensibilizzazione dei giovani nei confronti del patrimonio artistico locale.