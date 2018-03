Giornata no della Folgore Massa contro la Fulgor Tricase

I biancoverdi perdono la gara a centro e deconcentrati nei momenti opportuni

Redazione – Una giornata storta della Folgore Massa che è benedetta dalla Fulgor Tricase, perde la gara a centro ed è deconcentrata nei momenti opportuni non ben francobollando i decisi e cinici tricasini.

Se il buongiorno si vede dal mattino, sembra essere stato così, perché qualche segnale negativo lo si intravedeva già dalle prime schermaglie: massesi che tentennavano con schiacciate murate e ricezioni offuscate. Ma il male dei biancoverdi, che poi lo è stato per tutta la gara e che è stata l’arma vincente dei rossoblù, è il non riuscire a chiudere a centro le ficcanti e terribili palle che hanno fatto molto male. Tutto si è risolto al tie break dopo che si è vista un’alternanza dei set: il primo a favore, ma solo per il rotto della cuffia, dei salentini che giocando a viso aperto e senza timori reverenziali, e tenendo sempre sulla corda i locali, l’ha spuntavano ai vantaggi. Dopo un inizio barcollante dei biancoverdi: ricezione cupa e Tricase bene a segno a centro, le battute di Scialò e Ferenciac davano qualche scossa, Ferrini scriveva la sua firma schiacciando, e c’era il ribaltone. Mister De Giorgi chiamava il timeout che portava a riequilibrare la gara che veniva giocata tatticamente anche chiamando formazione. Ma nel finale ai vantaggi ed al cardiopalma l’ha spuntavano i rossoblù.

Il secondo parziale si vedeva una Folgore più decisa e concentrata che riusciva a chiudere qualche sbavatura, specie con Ferenciac da zona 4, mentre Ferrini metteva a segno un colpo da biliardo fermando con una mano una palla tesa ospite. La Fulgor era dura a morire ed i costieri in qualche fase sembravano sfasati, ma le battute di Aprea con Scialò che rincarava la dose, li portavano ben decisamente avanti. Mister De Giorgi doveva ricorrere al timeout, la gara si ravvivava con qualche scambio lungo ed avvincente, poi c’era il giallo a Ferrini che non cambiava nulla, se non che mister Esposito la diagonale. Ferenciac stacca deciso diagonalmente e Scialò agisce di classe ed il set e ad appannaggio dei biancoverdi.

Non così quello successivo che li vede andare a zonzo senza sapere dove: i problemi sono sempre a centro dove la squadra di mister De Giorgi trova terreno fertile per infierire e prende il largo. Mister Esposito per fermare tutto questo chiama il timeout, ma la decisa Fulgor non tira i remi in barca e ben veleggia con il vento in poppa, con decisione specie in attacco (Muccio e Marzo) ma non è da meno nelle ricezioni difensive (Pellegrino e Dal Monte). I costieri sono in ambasce e finiscono imbarcati.

Non nel quarto parziale che li vedono riaccendere la luce nonostante che dopo un buon inizio fanno riequilibrare la gara che risulta sempre avvincente: Ferenciac secco e deciso, e difesa ben concentrata che difendeva anche con qualche buona ricezione in tuffo. Il Tricase si faceva prendere in panchina dal nervoso per qualche decisione non condivisa e prendeva il rosso che dava un ulteriore punto di vantaggio ai costieri. L’incontro finiva di vivacizzarsi ma ormai il dado era tratto.

Come lo è stato al tie break che ha visto i locali cercare di tenere botta ma sempre venivano trafitti centralmente, mister Esposito chiamava il timeout che però serviva a poco, il muro ospite era un’arma vincente e con il passare dei minuti svanivano le speranze dei biancoverdi che dovevano alzare bandiera bianca contro una Fulgor decisa, concentrata a mai doma.

Ora il campionato resterà fermo per la sosta pasquale e dopo la ripresa per un finale di stagione che inizia con la trasferta di Leverano, in casa della capolista.

CAMPIONATO PALLAVOLO SERIE B/MASCHILE – GIRONE B – 9^ GIORNATA

SNAV FOLGORE MASSA – FULGOR TRICASE 2-3

(27-29, 25-21, 16-25, 25-19, 9-15)

SNAV FOLGORE MASSA: Ferrini, Ferenciac, Cuccaro, Deserio, Denza (L1), Scialò, Aprea, Evangelista, Amitrano, Pontecorvo (L2), Miccio, Cormio. Della Mura.

Coach: Nicola Esposito.

FULGOR TRICASE: Muccio, Marzo, Tridici, D’Alba, Melfi, Malinconico (L2), Pelegrino D, Pellegrino G, Sodero, Cassiano, Dalmonte, Bisanti (L1).

Coach: Michele De Giorgi.

1° Arbitro: Francesca Lisi (Alatri). 2°Arbitro: Tommaso Diana (Frosinone).

Serata serena e fresca, spalti gremiti.

GISPA