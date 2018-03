Gli inviati di Positanonews si sono recati presso l’hotel Parco dei Principi per proporre un’innovativa chiave di lettura della costa sorrentina, attraverso il punto di vista dell’architetto Giò Ponti. Questi aveva progettato l’albergo in modo tale da creare una dimensione capace di mettere in relazione terra e mare, poiché, entrando nella struttura ricettiva, si lascia alle proprie spalle il verde sgargiante del giardino, mentre, davanti agli occhi, si staglia l’azzurro vivissimo del mare del Golfo napoletano. Già nell’atrio dell’albergo ci si sente completamente immersi nella natura, siccome, le onde del mare sembrano protendersi fino ai nostri piedi, tramite le piastrelle color blu ponti. Si tratta di una

fusione perfetta tra architettura e paesaggio, in quanto la prima non sminuisce affatto il secondo, anzi, lo valorizza, inquadrandolo in una terrazza elegante e studiata nel minimo dettaglio.

È così che si riesce a rendere a pieno il significato di questa ricorrenza, festeggiante la seconda edizione nel giorno del 14 marzo. L’obiettivo è quello di trasmettere alle nuove generazioni il valore della tutela e della conoscenza del territorio, come risorsa essenziale per il nostro Paese.

Di Gina Fiore, Angelo di Maio, Antonio Cappiello, Daniela Agrillo.