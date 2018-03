“Dobbiamo misurarci con il passato ma anche con il futuro e con le utopie”

Gli inviati speciali di Positano News si sono recati presso l’Hotel Parco dei principi di Sorrento per studiarne la particolarissima storia, che ne fa il primo vero grattacielo italiano. Costruito da Gio Ponti su un costone tufaceo, di fronte al Vesuvio e alle isole di Ischia,Procida e Capri, la struttura si presenta come esempio straordinario dell’architettura contemporanea.

Anticamente, al suo posto sorgeva incompleta la Villa Cortchacow, ma, siccome si trattava di un progetto delicatissimo e di enorme responsabilità, questa è stata abbattuta. Alcuni suoi marmi sono rimasti nel giardino, impiegati per costruire delle panchine uniche, altri, invece, si possono trovare nella Chiesa di San Giuseppe.

L`architetto Ponti aveva ideato una nuova tonalitá per l’arredamento del Parco dei Principi: il cosidetto “Blu Ponti”, che richiama perfettamente i colori della costiera Sorrentina, e in particolar modo quello del mare, tanto che le sue acque sembrano distendersi sin dentro la struttura. Le maioliche delle mattonelle, sempre in azzurro, presentano dei distintivi disegni, e sono persino acquistabili. Davvero affascinante, infine, è la presenza nell’albergo degli appunti dell’architetto, ingranditi e stampati sulle pareti, che fanno dell’hotel un vero e proprio museo.

Daniela Agrillo, Gina Fiore, Antonio Cappiello e Angelo Di Maio.