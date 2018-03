Ginnastica Sorrento, Marulo specialista interregionale alla fune

Bilancio piuttosto positivo per il movimento sportivo campano a S. Croce sul’Arno (FI) dove si è svolta la zona tecnica Interregionale Sud dei Campionati individuali junior e senior di specialità Ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia.

Tra le seniores a laurearsi campionessa interregionale al nastro è stata Emanuela Marulo della Ginnastica Sorrento di Pia Cuomo con Carlotta Regalbuto dell’Anfra Sport Quarto di Marina Cuccurullo sul 3° gradino del podio, mentre alla fune è stata Erika Fierro, della Poseidon Salerno di Daniela Rinaldi, ad imporsi davanti alla compagna di squadra Flaminia Bove e a Sveva Taiani di Evoluzione Danza Angri di Rositsa Ivanova. Piazze d’onore sul podio per Annunziata Orlando di Evoluzione Danza al cerchio, per Adriana D’Alessandro dell’Arbostella Salerno di Rosaria Fiumara alla palla e per Flaminia Bove della Poseidon alle clavette seguita da Claudia Zaino dell’Anfra Sport.

Tra le juniores spicca il successo alla fune di Giulia Santoriello, della Juvenilia Cava dè Tirreni di Raffaella Cammarota, seguita sul podio da Annunziata Podda della Poseidon e da Camilla Di Franco della Raffa Napoli di Carmen Niro. Al nastro 2° e 3° posto rispettivamente per Mariaelvira Di Ruocco della Veseva Torre del Greco di Leonilde Balzano e Martina Senise della Ginnastica Sorrento. Due podi anche nella specialità coppia con Marilena Caiazzo /Annunziata Orlando di Evoluzione Danza e Tiziana Guarro / Carmela Migliaccio della Fortitudo Torre del Greco di Barbara Guarro, giunte nell’ordine alle spalle delle vincitrici. Bronzo alla palla, infine, per Carla Imparato della Ritmica Arké Salerno di Costanza Sabetta.

Per la finale nazionale, in programma ad Acicastello (CT) Il 7 e 8 aprile, un pass l’hanno conquistato anche la coppia Giorgia Chiavazzo/Martina Senise, Erika Fierro al cerchio e Claudia Zaino alla palla, giunte al 4° posto.

Buono il comportamento delle altre società campane in gara, Partenope Napoli di Daniela Della Bruna, Floros Salerno di Rosita Pierri, Ritmica Granata Salerno di Lucia Gaglione, D&G Metelliana Cava dè Tirreni di Daniela Iantorno, Lasisì Battipaglia di Filomena Domini e Sincronia Vomero Napoli di Simona Scalella.