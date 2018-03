Funivia per il Faito per Pasqua primo aprile. Il sindaco di Vico Equense Buonocore “Bene, altrimenti lo condannano a morire”. la stazione di Castellammare di Stabia Centro con quota 1000 metri dovrebbe collegarsi in in cima alla montagna che domina i Monti Lattari e la costa d’ Amalfi e Sorrento , isolata da quattro mesi a causa della frana. Le funivie ogni 60 anni devono effettuare l’adeguamento strutturale e la vita tecnica della funivia del Faito, inaugurata nel 1952, è terminata nel 2012, quando le corse sono state interrotte. Un anno fa la funivia è rimasta ferma al palo fino a fine agosto a causa di una serie di inconvenienti emersi in corso d’opera e della necessità di introdurre una variante meno invasiva a causa delle pessime condizioni in cui sono stati trovati i pilastri e le travi. Le impalcature, intanto, continuano a campeggiare nelle stazioni e il maltempo non ha certamente agevolato la prosecuzione solerte delle attività, a seguito della sospensione indotta dalla riapertura temporanea della Funivia tra fine agosto e inizio novembre, una scelta che, se da un lato ha garantito un minimo di respiro alle attività commerciali, dall’altro ha sottratto tempo ai lavori di adeguamento delle stazioni, ripresi quando ormai l’inverno era alle porte.

La riattivazione della funivia nella primavera 2018 rappresenta, tra l’altro, una vera e propria esigenza anche per i residenti del Faito, ancora isolati oltre 100 giorni dopo le frane che hanno inibito la strada che dalla sommità scende a valle. A rassicurare in merito alla ripresa del servizio entro la primavera sono stati Umberto De Gregorio, presidente dell’Eav, e l’ingegnere Antonio Neola, responsabile dei lavori, che hanno garantito, al netto degli intoppi, il ritorno in tempi strettissimi della funivia del Faito, che costituisce un volano per la rinascita turistica ed economica della montagna.

Anche per la strada qualche speranza, si potrebbe passare quando non piove.