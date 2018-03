Funivia del Faito, rush finale

Rush finale per i lavori di manutenzione straordinaria della funivia del Faito, sono state consegnate le funi portanti, nuove di zecca, che andranno a sostituire quelle ormai usurate. Si tratta dell’ultimo intervento necessario per completare i lavori, prima di dare il via libera alle prove tecniche che precederanno la riapertura della funivia.

La Regione conta di poter tagliare il nastro entro entro il 1 aprile, secondo l’impegno assunto dal Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. In concomitanza con la Pasqua dato che gli amanti della montagna non attendono altro per trascorrere la Pasquetta con il classico pic nic all’aria aperta. , un’impresa difficile ma non impossibile, che costituirebbe una manna dal cielo per il turismo sul Faito.

