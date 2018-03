Frosinone-Salernitana 0-0,una buona salernitana strappa un punto d’oro ai ciociari

Catechizzati a dovere da Colantuono, i granata non smarriscono la cattiveria agonistica esibita contro Ascoli ed Avellino e conquistano un punto meritatissimo sul campo del Frosinone. Pareggio che premia una prestazione attenta sul piano tattico e supportata dal desiderio del gruppo di dar seguito ai risultati positivi. Se la squadra ci avesse creduto con maggiore convinzione, il match sarebbe forse addirittura terminato con una vittoria; il pareggio comunque consente a Tuia e compagni di compiere un altro importante passo verso la salvezza anticipata. Altri discorsi, in attesa di ulteriori fiammate in grado di rianimare ambizioni mai sopite, al momento lasciano il tempo che trovano e rischiano solo di innescare un nocivo rilassamento in seno alla squadra.

Frosinone in campo con il 3-4-1-2, con Paganini sostituto dello squalificato Matteo Ciofani, Gori ad affiancare Maiello nella formazione della diga centrale mediana, Ciano alle spalle della coppia d’attacco composta da Dionisi e Daniel Ciofani. Colantuono conferma il 4-3-3 atipico delle ultime gare, preferendo schierare al centro della difesa il più massiccio Monaco e non l’agilità di Mantovani. Ospiti immediatamente compatti nella ricerca dei giusti equilibri tattici e difensivi. Lo scopo della compagine granata è quello di intralciare sul nascere l’impostazione del gioco dei padroni di casa, con Di Roberto ad uscire in pressing sul centrale difensivo sinistro laziale (Krajnc) e Casasola a scalare su Beghetto. Sull’altro fronte Sprocati si sacrifica sugli sganciamenti di Brighenti, mentre in mezzo al campo Kiyine e Minala seguono a vista Gori e Maiello, con Ricci attento ai movimenti di Ciano che agisce tra le linee granata. Ogni calciatore di Colantuono ha dei riferimenti precisi da marcare; tattica che costringe Dionisi e Ciofani a giocare solo palloni sporchi e con le spalle rivolte alla porta di Radunovic. I granata, inoltre, spesso formano una linea difensiva a cinque in fase di non possesso, con Casasola che stringe al centro e Di Roberto che si abbassa a destra. Il Frosinone non trova varchi, riesce solo a giocare qualche innocuo pallone affidandosi alla fisicità di Dionisi e Ciofani. Nulla di significativo, molto più pericolose sono le ripartenze granata, ma Sprocati, liberato dalla sponda di Bocalon, calcia oltre la traversa un pallone decisamente invitante. Con il fraseggio i padroni di casa non riescono ad avere la meglio sui campani, allora s’affidano a qualche verticalizzazione improvvisa, ma Monaco è molto bravo a stoppare la fuga ed il tiro in corsa di Ciofani. I granata, oltre a difendere bene, si lasciano preferire anche per un possesso palla più qualitativo, sfruttato grazie all’evidente superiorità numerica (tre contro due) al centro della mediana. Una superiorità che diventa marcata quando Casasola si propone a destra e Sprocati alterna ‘uno contro uno’ ai danni di Brighenti e tagli tra le linee gialloblu. Però gli uomini di Colantuono si limitano soprattutto ad esercitare un controllo delle operazioni finalizzato a tenere l’avversario lontano dalla propria metà campo. Volontà di gestire serenamente la partita che si manifesta nella scarsa determinazione al momento del tiro (Kiyine e Di Roberto) e con alcuni errori di misura commessi in fase di rifinitura. Se la manovra di Ricci e compagni fosse più fluida, carismatica e veloce, il Frosinone correrebbe qualche rischio in più. Evidentemente i granata temono di pigiare il piede sull’acceleratore, consapevoli della forza tecnica degli avversari e della loro capacità di sfruttare le poche opportunità concesse da Tuia e compagni. Intanto Russo, centrale difensivo, prende il posto dell’infortunato Ariaudo: tatticamente non cambia nulla. Gli ospiti controllano con disinvoltura i tentativi offensivi dei calciatori frusinati, i quali provano a sorprendere la retroguardia con una nuova verticalizzazione improvvisa di Maiello per Dionisi, ma Pucino è tempestivo e preciso nell’effettuare la diagonale che frena l’ex attaccante granata. Le ultime battute della prima frazione di gioco vedono ancora protagonista il Frosinone, il quale, favorito da un duplice svarione granata in fase di palleggio (Pucino e Minala), guadagna un’interessante punizione da affidare all’insidiosa traiettoria del mancino Ciano; attento e reattivo è Radunovic, bravo a deviare in angolo il tiro-cross dell’ex cesenate. Si chiude il primo tempo, con la Salernitana che ha mostrato qualcosa in più degli avversari sul piano dell’organizzazione tattica.