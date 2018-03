Frana Ponte Orazio Evacuate tre famiglie di Piano di Sorrento. Iaccarino “Intervento necessario e urgente”. La frana seguita in diretta da Positanonews questa mattina verso le 13 ha avuto come immaginavamo conseguenze , è stato necessario evacuare tre famiglie a spese dell’ente locale. Intanto urge un intervento

“È superfluo ricordare che dal primo giorno del mio mandato ho acceso i riflettori sullo stato molto critico in cui versano i nostri valloni realizzandone una mappatura e presentando la situazione direttamente al presidente della Regione, Vincenzo De Luca affinchè si individuassero le forme di finanziamento per un intervento che, ogni giorno che passa, diventa sempre più necessario ed urgente – spiega il sindaco Iaccarino -. Qui parliamo di un precario assetto idrogeologico di questo territorio già pesantamente provato e dove sempre più spesso si stanno verificando incidenti franosi, crolli, smottamenti. Una situazione che merita la massima attenzione e che continueremo a sottoporre alla Regione affinchè si possa decidere un intervento di messa in sicurezza generale e di recupero di questo eccezionale patrimonio purtroppo devastato ma pesantemente a rischio per la pubblica incolumità”.