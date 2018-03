Fortnite il segreto di un successo senza frontiere. Il gioco online sta diventando virale a 360 gradi, dagli adolescenti ai siti erotici. Il sito di intrattenimento per adulti PornHub rivela, infatti, che la ricerca di contenuti attraverso la chiave “Fortnite “è salito alle stelle dell’834% da settembre dello scorso anno a marzo di quest’anno. Il sito per adulti rivela anche che “il più grande aumento di ricerche su Fortnite è avvenuto lo scorso 15 marzo, dopo che Drake ha giocato in diretta su Twitch. Non solo ha battuto il record per le visualizzazioni di Twitch simultanee, ma ha anche apportato un aumento dell’824% rispetto alla media di Pornhub.”

Le parole più popolari relative a Fortnite sono state “hentai”, “battle royale”, “animation” e “strip”. Sembra anche che i visitatori provenienti dalla Finlandia sono i candidati più probabili ad effettuare ricerche su Fortnite, seguiti da Francia, Irlanda, Norvegia e Danimarca.