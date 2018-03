Forfait Schiavi, Colantuono non cambia: col Novara lo stesso undici che ha ben figurato a Frosinone

Un evento più unico che raro. Per la seconda gara consecutiva la Salernitana potrebbe scendere in campo con lo stesso undici titolare. Stefano Colantuono dovrebbe confermare contro il Novara l’assetto che bene ha fatto nella complicata sfida contro il quotato Frosinone. Copia e incolla forzato dello starting eleven stante l’indisponibilità di Raffaele Schiavi. Il centrale metelliano sarebbe dovuto tornare al suo posto al centro della difesa dopo aver scontato il turno di squalifica contro la sua ex squadra. L’esperto difensore risulta ancora sofferente per il problema muscolare accusato nel dispendiosissimo derby contro l’Avellino. Schiavi non ha preso parte al test in famiglia contro la Primavera di Mariani ieri al campo Volpe quando Colantuono (clicca qui per leggere l’articolo) aveva confermato la coppia difensiva composta da Tuia e Monaco. Dopo aver esorcizzato lo spauracchio frusinate, toccherà nuovamente a loro mettere il bavaglio al temibile duo composto da Puscas e Maniero. L’ex Benevento, in particolare, è uomo caldo del momento: sette gol in otto partite disputate con il Novara sono numeri da capogiro. La speranza è che all’Arechi incappi nella classica giornata storta.

Per il resto tutto confermato: tra i pali agirà Boris Radunovic, laterali Casasola e Pucino. A centrocampo il terzetto formato da Minala, Ricci e Kiyine. Tridente con Di Roberto e Sprocati ai lati di Riccardo Bocalon, alla ricerca di un gol all’Arechi che manca dallo scorso mese di dicembre.