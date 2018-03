Foreste e boschi, un decreto che fa discutere

Il Consiglio dei Ministri potrebbe approvare un decreto legislativo con il nuovo Testo Unico in materia di foreste. Una norma che ha sollevato molte polemiche

13/03/2018-La Stampa-FELICE D’AGOSTINI

Dal tempo dei Romani tagliamo i nostri boschi. In tempi più recenti la flotta della Serenissima non sarebbe esistita senza gli abeti del Cadore e la città lagunare non si sarebbe neanche potuta edificare avendo le sue fondamenta proprio in grandi pali. Nell’ultimo mezzo secolo i boschi in Italia sono aumentati in superficie e molti sono poco utilizzati. È in fase di approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri un Decreto Legislativo che costituirebbe il nuovo Testo Unico in materia di foreste, che ha provocato la sollevazione di 264 professori universitari di botanica, zoologia, ecologia e geologia. In poche ore i docenti hanno sottoscritto un appello al Governo perché sospenda l’iter del decreto e apra un tavolo scientifico con tutte le discipline che hanno competenza sui complessi ecosistemi forestali.

“Il decreto parte dalla premessa, paradossale e contraria all’evidenza scientifica, che le foreste abbiano sempre bisogno di una ‘manutenzione’, ossia di essere soggette a tagli, all’apertura di strade e ad altri interventi, per prevenire il dissesto idrogeologico e gli incendi” sottolinea uno dei promotori dell’appello, l’ecologo forestale Gianluca Piovesan (professore ordinario di selvicoltura e uno degli artefici del riconoscimento delle faggete secolari italiane come Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO). “Si torna indietro di secoli con principi gravissimi – continua Piovesan –, come l’articolo che consente alle Regioni di procedere al taglio forzoso di boschi privati se il proprietario li lascia invecchiare”.

L’intenzione della legge è di contrastare il rischio idrogeologico e il rischio incendi, consentendo alle Regioni di intervenire laddove ci sia un rischio per l’incolumità pubblica. Al momento molti piccoli proprietari di bosco non sanno neanche di esserlo, e laddove ci sia un pericolo l’ente pubblico non ha strumenti per operare. Gli estensori della legge sottolineano come spesso sia difficile per un piccolo proprietario tagliare nel modo migliore, mentre elaborando dei piani coordinati tra proprietari di piccoli appezzamenti si ottengono delle economie di scala.

Un obiettivo economico, questo, corretto dal punto di vista del selvicoltore; tuttavia il percorso che ha portato alla legge ha previsto lunghe consultazioni, ma non con esperti di botanica, fauna ed ecologia: “Il bosco non è una somma di alberi: è un ecosistema complesso, in cui ad esempio lo strato erbaceo del sottobosco – facilmente stravolto dalle piste forestali e dai macchinari necessari ai tagli – svolge delle funzioni importantissime. I boschi, infatti, a differenza delle colture agrarie, sono sistemi autosufficienti, che se lasciati indisturbati progrediscono verso una struttura più efficiente e producono benefici ambientali crescenti” prosegue Piovesan.

L’Accademia dei Georgofili, formata da agronomi e selvicoltori, ha promosso un controappello a sostegno della nuova legge. Eppure anche il mondo dei tecnici forestali non è unanime: Fabio Clauser, padre storico del Corpo forestale dello Stato, è infuriato con questa legge, e il professor Orazio Ciancio, presidente dell’Accademia Italiana Scienze Forestali, ha delle perplessità sui tagli coatti previsti sui boschi privati.

Il punto più delicato è attraverso quali modalità la nuova norma intenda conciliare l’interesse pubblico (dichiarato nelle premesse) della prevenzione del rischio idrogeologico e della tutela degli ecosistemi naturali, con un’impostazione essenzialmente produttiva che permea le previsioni specifiche del testo, tanto che si parla di incentivare l’economia montana e prevenire lo spopolamento. La legge, ad esempio, fa rientrare tra gli interventi indispensabili alla “salute” del bosco non solo i tagli, ma anche infrastrutture come le strade forestali. Queste formano già un reticolo fittissimo che causa danni enormi alla stabilità dei versanti e all’erosione del suolo: con la legge verranno incentivate e rese più facili paradossalmente proprio per combattere il dissesto idrogeologico e gli incendi.

Per gli estensori della legge, invece, il merito è proprio quello di definire in maniera uniforme in tutta Italia cosa si intende per strada forestale (a volte è tale se larga tre metri, a volte un metro e mezzo) e soprattutto cosa si intende per “bosco”, visto che per ora ogni Regione lo definisce giuridicamente in maniera diversa.

L’armonizzazione di una normativa che è materia concorrente tra Stato e Regioni e che vede nel Paese una gran quantità di definizioni di “bosco” è positiva per gli ambientalisti. Greenpeace, Italia Nostra e Lipu chiedono però al governo Gentiloni di fermarsi, rilevando come il testo del decreto legge consideri le foreste come mero serbatoio da cui attingere legname. Non viene riconosciuto loro l’importante ruolo che svolgono a livello ecologico. Temi di importanza vitale come i servizi ecosistemici e la conservazione del capitale naturale vengono affrontati dal provvedimento in maniera molto debole e non trovano la collocazione che meritano nella futura gestione forestale. Anzi, la legge apre addirittura a scenari di sussidi ambientali “alla rovescia” e manca qualsiasi riferimento alla fauna, alle sue funzioni negli ecosistemi forestali, e alla sua protezione.