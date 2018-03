Finisce in pareggio Inter-Napoli

Napoli: Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Allan (89′ Rog), Jorginho, Hamsik (71′ Zielinski), Callejon, Insigne, Mertens (86′ Milik). A disp.Sepe, Rafael, Maggio, Milic, Tonelli, Diawara, Machach, Ounas. All.Maurizio Sarri

Inter: Handanovic, Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio, Gagliardini, Brozovic, Candreva (79′ Borja Valero), Rafinha (64′ Eder), Perisic (86′ Karamoh), Icardi. All. Spalletti

Arbitro: Orsato di Schio

Note: prima del match osservato un minuto di silenzio in memoria di Davide Astori. Ammoniti Allan, Gagliardini, Insigne, Albiol.

– PRIMO TEMPO –

11′ – taglio di Insigne per Mertens, anticipo di Miranda in area

15′ – girata di Hamsik in area, centrale, blocca il portiere

17′ – ammonito Allan

25′ – sinistro di Hamsik, alto

37′ – sinistro di Candreva dai 20 metri, fuori

38′ – ammonito Gagliardini

– SECONDO TEMPO –

48′ – palo dell’Inter con un colpo di testa di Skrinier su cross di Cancelo

51′ – destro a giro di Insigne, fuori di poco

61′ – ammonito Insigne

64′ – entra Eder per Rafinha

67′ – imbucata di Insigne per Mertens che alza sulla traversa

70′ – ancora destro di Mertens, a lato

71′ – entra Zielinski per Hamsik

78′ – sinistro di Eder, blocca Reina

79′ – entra Borja Valero per Candreva

85′ – ammonito Albiol

86′ – entra Karamoh per Perisic

86′ – entra Milik per Mertens

89′ – entra Rog per Allan

90′ + 3′ – finisce 0-0 a San Siro