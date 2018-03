Fico alla Camera e Alberti Casellati al Senato , regge accordo M5S e Centrodestra?

Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati sono stati proclamati i nuovi presidenti di Camera e Senato. Quello del deputato dei Cinquestelle e della senatrice di Forza Italia erano i nomi che M5s e centrodestra avevano fissato per un nuovo accordo al secondo giorno di votazioni. Non ci sono stati colpi di scena e il patto ha tenuto. Franchi tiratori ce ne sono stati, ma sono stati ininfluenti. Fico è stato eletto con 422 su 620, la Alberti Casellati con 240 su 319. Fico è il secondo presidente più giovane al momento dell’elezione (Irene Pivetti aveva 31 anni nel 1994), mentre la Alberti Casellati è la prima donna presidente del Senato e quindi la donna che ha raggiunto l’incarico più alto nella storia italiana.

Il quadro si è ricomposto in poche ore, quasi a sorpresa, dopo l’impasse sul nome di Paolo Romani (che il M5s si rifiutava di votare e che Forza Italia insisteva a proporre) e la mossa di Matteo Salvini che aveva dato indicazione ai senatori del Carroccio di votare Anna Maria Bernini. Dopo una serata di litigi e una nottata di incontri e nuove trattative, un nuovo vertice a Palazzo Grazioli ha dato un colpo al timone. E’ stato Silvio Berlusconi, che aveva parlato di “atto di ostilità” da parte della Lega, a tirare fuori dal tavolo il nome di Romani e a inserire quello della Alberti Casellati, senatrice con Forza Italia dal 1994, ex sottosegretario in due governi di centrodestra e negli ultimi anni componente del Csm come membro laico in quota centrodestra. A quel punto tutto si è sbloccato. Salvini e Di Maio si sono sentiti ed è arrivato il via libera anche perché il capo politico dei Cinquestelle aveva già chiarito che sarebbero stati disposti a votare la Bernini o “un nome simile”. E la Casellati un nome simile lo è (ma non identico, visti i suoi trascorsi da “ultras” berlusconiana).

Ma con una differenza. Il centrodestra ha infatti rifiutato la candidatura di Riccardo Fraccaro, il nome proposto dai Cinquestelle come candidato presidente alla Camera. Così è tornato in gioco Roberto Fico, ex presidente della commissione di Vigilanza della Rai e – diciamo così – meno vicino di Fraccaro alle posizioni di Di Maio. E’ stata la Lega a opporsi al nome di Fraccaro per via degli insulti che – dicono i leghisti – a più riprese il grillino ha rivolto loro: “ladri“, in particolare. Quindi accordo fatto: resta da capire se le candidature reggeranno nel segreto dell’urna o se serviranno altri scrutini in giornata. Per la cronaca, e per finire, il Pd non ha votato nessuno dei due, scegliendo due candidati di bandiera Valeria Fedeli e Roberto Giachetti.

Ha un senso, tutto questo, per la formazione del governo? No, dice il centrodestra: le intese non sono “prodromiche” alla composizione di una maggioranza spuria. Non solo tutti i partiti della coalizione, si legge in una nota, si impegnano “a non ricercare accordi individuali“.