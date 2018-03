Festa del papà , il doodle di Google . Auguri a chi lo fa veramente. La Zeppola di San Giuseppe la ricetta più letta

Oggi, 19 marzo, è la Festa del papà 2018: Google ha voluto celebrare la figura paterna con un semplice ma colorato doodle disponibile in Bolivia, Honduras, Italia, Portogallo e Spagna. Le mani che dovrebbero sempre aiutare i propri figli.

La Festa del papà è una ricorrenza civile diffusa in alcune aree del mondo la cui data di festeggiamento è infatti variabile da Paese e Paese. Le date più comuni sono due: nei Paesi di tradizione religiosa cattolica (es. Italia, Spagna, Portogallo) si celebra il 19 marzo, giorno associato dalla Chiesa a San Giuseppe, padre putativo di Gesù mentre in molti altri Paesi la ricorrenza è fissata per la terza domenica di giugno.

Auguri a tutti i papà, a chi lo fa veramente. A chi ha a cuore i propri figli e dedica la propria vita a loro

