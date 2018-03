Federalberghi Sorrento , basta traffico! Ecco le proposte dalle rotatorie all’ampliamento della strada per Seiano

SORRENTO. Una rotonda a Seiano, all’uscita della galleria, per evitare il blocco all’altezza del bivio di Marina d’Equa; la realizzazione della strada dei quattro cimiteri in alternativa al corso Italia; la liberazione delle arterie principali dalle auto in sosta: sono alcune delle misure contenute in un documento che Federalberghi Penisola Sorrentina ha consegnato ai sindaci di Massa Lubrense, Sorrento, Sant’Agnello e Piano di Sorrento, presenti all’incontro di ieri pomeriggio con il direttivo dell’associazione.

Dai primi cittadini l’impegno a commissionare la redazione di un piano traffico comprensoriale per risolvere i problemi del traffico e tutelare la vivibilità in Costiera. Redatto dall’ingegnere Andrea De Maio, lo studio di Federalberghi mira all’adozione di un piano generale del traffico urbano intercomunale e di un piano urbano della mobilità sostenibile. Il primo, realizzato mediante un accordo di programma tra i sei Comuni costieri, dovrà comprendere interventi coordinati da eseguire nel giro di due anni. Il secondo sarà uno strumento di lungo periodo da adottare coinvolgendo pure i Comuni della costiera amalfitana, cittadini e altri portatori di interesse.

«Questo studio vuole aiutare la politica e le forze economico-sociali del territorio ad affrontare il problema della mobilità con una visione ambiziosa a medio e lungo termine spiega il leader degli albergatori Costanzo Iaccarino Il traffico strangola quotidianamente i nostri centri con ripercussioni notevoli sull’economia locale. Serve una strategia condivisa capace di dar vita, nel giro di 15 anni, a un modello virtuoso di gestione dei trasporti che funga anche da attrattore turistico».

Per risolvere il caos-traffico a Seiano, si propongono l’ampliamento della viabilità di servizio per l’accesso al depuratore di punta Gradelle e la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza del nuovo innesto sulla viabilità comunale. Via Murrano sarà percorsa a senso unico verso la spiaggia di Seiano: i veicoli diretti a Sorrento saranno agevolati dall’allargamento della carreggiata della statale 145, mentre i veicoli diretti a Napoli dovranno uscire a Vico Equense, utilizzare la rotatoria da costruire, riprendere lo svinco\lo di Vico Equense e infine svoltare a destra come previsto per i veicoli diretti a Sorrento.

La strada di servizio per l’accesso al depuratore e il suo innesto nella rotatoria saranno percorsi a senso unico in risalita da Seiano. Lo studio propone anche la realizzazione di altre quattro rotatorie in corrispondenza di altrettanti punti sensibili: incrocio al capo di Sorrento tra via Capo e via Nastro Verde; incrocio tra strada statale 145, via Cavone e via San Sergio, a Piano di Sorrento; incrocio la tra strada statale 145 e via Mariano Lauro, a Sant’Agnello; innesto della strada statale 145 in via Raffaele Bosco, a Vico Equense. Oltre a rispolverare l’idea della strada dei quattro cimiteri, che dovrebbe rappresentare un’alternativa a corso Italia, il documento di Federalberghi suggerisce pure di gestire gli ingressi dei non residenti in penisola attraverso un sistema di tariffazione differenziata in base alla fascia oraria. Antonino Siniscalchi, Il Mattino