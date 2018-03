FANTAECOLOGIA: Villa Augustea di Somma Vesuviana di Raffaele Attardi

….a proposito nel Museo Archeologico del Sarno, oltre al teatro greco, si sono anche delle tombe dipinte,

simile a quelle trovate a Paestum .

Dall’alto della mia ignoranza e spinto da una inguaribile curiosità vorre a questo punto ripetere un’ altra

ipotesi che formulo da tempo : il Sarno come il Sele , è stato certamente uno dei punti di penetrazione dei

Greci in Campania . Forse quelle tombe , non sono Greche, del resto ci sono ipotesi che dicono che neanche

quella del pescatore di Paestum lo sia . forse i templi e la tomba del fondatore del primo insediamento

greco li abbiamo perduti irreversibilmente a causa dell’antropizzazione del territorio, ma c’è una traccia

indelebile che è difficile cancellare : fra Castellamare , Rovigliano , Torre Annunziata e Sant’Antonio Abate ,

le impronte dei Greci sono rimaste nel DNA e nel dialetto : basta guardare le persone per incontrare alcune

alte e muscolose , caratteristiche degli Achei, e ascoltare alcuni dialetti , così diversi e caratteristici , per

capire che hanno una origine diversa . E poi c’è un altro fatto da tenere i considerazione : i Greci non

costruivano né acquedotti fognature .

Tanti indizi non fanno una prova : ma vedrete che anche questa ipotesi prima o poi verrà verificata.

Raffaele Attardi