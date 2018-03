Faito continua la Via Crucis della chiusura, anche Pasqua persa. A Ravello e Positano sarebbe stata aperta

Vico Equense. Al Faito continua la Via Crucis della strada chiusa. Fra due settimane è Pasqua e Città Metropolitana di Napoli e la Regione Campania non hanno fatto partire ancora i lavori necessari di messa in sicurezza della Statale 269 se non qualche rete “pre elettorale” che non è servita a prendere in giro i cittadini. L’unica strada percorribile per arrivare in cima, dopo la chiusura di quella di Castellammare di Stabia , è off limits dal 6 novembre scorso quando una frana invase la carreggiata. Da allora i diversi Enti istituzionali si sono rimbalzate le responsabilità con gravi danni alle famiglie. Sono circa 100 i residenti del Faito, tra cui 12 bambini che non possono recarsi a scuola, che ormai vivono isolati dalla comunità di Vico Equense. Nei giorni di tempo buono, alcuni violano l’ordinanza che vieta il transito lungo la 269 per fare rifornimento di beni di prima necessità e medicine. Alcuni accompagnano anche i propri bambini nei diversi istituti. Con la neve hanno rischiato anche una “Rigopiano” come hanno detto i residenti.

Ma se una situazione del genere si verificava in Costiera amalfitana forse non avrebbero sofferto così tanto. A Ravello il sindaco Salvatore Di Martino ha fatto riaprire in tempi record la S.S. 163 per Amalfi, nonostante la competenza fosse dell’Anas, il danno causato dal privato, e il Comune non c’entrava niente. Non ci ha messo molto per decidere, 24 ore. Ha stanziato fondi per non far soffrire i propri cittadini, poi se la vedrà con Anas, Regione Campania, provincia di Salerno a chiedere il rimborso e i danni. Vada come vada ha liberato i propri cittadini.

A Positano è successo lo stesso per la Spiaggia Grande e per Montepertuso, l’amministrazione di Michele De Lucia non ha perso tempo. Ha fatto un investimento ingente, aspetta ancora i rimborsi per quanto speso. Ma intanto non ha fatto soffrire i propri cittadini e li ha liberati. Un caso Faito difficilmente si sarebbe potuto tollerare dall’altro versante per tanto tempo.

Il rischio è che un Comune si trovi con i conti sfasati. Ma chi fa politica non fa il burocrate, altrimenti farebbe l’impiegato comunale. La politica è l’arte di migliorare la vita della propria città. L’arte del possibile.

Certo non possiamo sapere se effettivamente sarebbe stata aperta , ma i precedenti sono in tal senso.

La speranza è l’ultima da morire. Sia ben inteso la responsabilità non è dell’amministrazione del sindaco Andrea Buonocore, che pure ieri si è recato a Moiano sul versante del Faito. Le ex province sono enti inutili e dannosi e questa vicenda lo comprova. Le promesse dei politici sono inutili e quelli presenti al faccia a faccia, come già previsto da Positanonews, non sono stati eletti. Rivellini e la Vessella-Pisacane sono stati travolti dall’onda del Movimento Cinque Stelle. La gente è stanca di promesse, come sono stati i residenti del Faito, ai quali vengono fatte continue promesse e prese in giro. La riduzione delle tasse , per esempio. Per i residenti l’80 per cento, per i commercianti il 50. E che significa? Situazioni del genere dovrebbero essere aiutate con un contributo, le tasse andrebbero almeno totalmente azzerate da novembre e finchè non si riapre la strada.

E l’EAV? Ricomincia il gioco delle promesse per l’apertura della “panarella” da Castellammare di Stabia, dove vergognosamente è ancora chiusa la strada del Quisisana. L’apertura promessa secondo i media stabiesi da Umberto De Gregorio e l’ingegnere Antonio Neola, responsabile dei lavori per Pasqua primo aprile, sa tanto di Pesce d’Aprile. Ma c’è poco da ridere.