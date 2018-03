Fabrizio Frizzi è morto. Quando all’eredità sbagliarono su Positano e Amalfi

Fabrizio Frizzi uno dei volti più amati della televisione è morto stanotte, ne stiamo parlando da stamattina. A parte le vacanze in Costiera amalfitana le nostre zone sono finite alla ribalta all’ Eredità per una domanda su Amalfi e Positano , con la concorrente subito corretta da Frizzi. Le domande di geografia fatte a bruciapelo sono quelle che fanno cadere più facilmente in errore e quelle che costano le figuracce peggiori. Lo sa bene da ieri anche una giovane concorrente dell’Eredità, il quiz show di Rai Uno condotto da Fabrizio Frizzi, che è scivolata – malamente – proprio su una domanda di geografia. Una domanda piuttosto semplice, eppure la ragazza, Rebecca questo il nome della giovane, ha sbagliato clamorosamente. La fretta e la pressione sono ovviamente pessime consigliere, quindi può capitare in certe situazioni di sbagliare anche se si conosce la risposta esatta. Tanto che subito dopo aver dato la risposta la ragazza si è resa conto dell’errore. Ma era troppo tardi. Troppo tardi soprattutto per la rete che non perdona. Infatti su Facebook e Twitter hanno iniziato a fioccare commenti al vetriolo e l’errore a diventare virale. Ma cosa ha sbagliato la ragazza? La giovane alla definizione ‘penisola con Positano e Amalfi’ ha risposto Sicilia, anziché Sorrentina. La ‘S’ iniziale data come suggerimento ha confuso forse ancora più la concorrente perchè consideriamo tutti generalmente Amalfi e Positano in Costiera Amalfitana, mentre wikipedia le considera parte della Penisola Sorrentina e la Costiera amalfitana è un versante. Frizzi , intanto, amava queste zone dove pure è stato e anche qui come in tutta Italia lo amavano e la notizia della sua scomparsa ha colpito tutti.