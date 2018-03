ESCLUSIVA – Sorrento, truffa alla profumeria Limone: violato profilo della fanpage. Sottratti circa 1200 euro

Truffa alla Profumeria Mario Limone di Sorrento. Una truffa che si è consumata esclusivamente per via telematica ma che ha recato un danno ingente al proprietario dell’azienda. In sostanza, qualcuno ha violato il profilo personale del gestore della fanpage Facebook della profumeria, dove vi era collegato l’account Paypal utilizzato per promozioni e quant’altro. Il malfattore ha utilizzato i dati registrati e il conto in questione collegato per effettuare spese fino a circa 1200 euro. Ora si sta indagando sulla cosa.