ESCLUSIVA – Sorrento, incontro con Marco Fiorentino e Maria Teresa De Angelis “Nessun intervento in cose altrui per Mario Gargiulo” FOTO

Abbiamo incontrato Marco Fiorentino e Maria Teresa De Angelis a Sorrento e abbiamo scambiato quattro chiacchiere circa la situazione politica del Comune della Penisola Sorrentina.

Il primo ha detto la sua circa l’esclusione dalla giunta dell’assessore Mario Gargiulo, dopo la vicenda delle elezioni politiche: “Io non ho mai interferito nell’amministrazione degli altri -ha detto Fiorentino- Non c’è alcun tipo di asse o di accordo con il sindaco Giuseppe Cuomo. Ognuno faccia le sue scelte. Per quanto riguardano le elezioni comunali si vedrà; ora mi sta a cuore lo scenario nazionale. Uscita dalla politica sorrentina? Noi di Sorrento pensiamo soprattutto alla nostra città, non siamo abituati a frequentare salotti romani”.

Al suo fianco vi era Maria Teresa De Angelis, considerata il possibile vice sindaco di Sorrento e futuro candidato sindaco di Sorrento: “Un caffè lo prenderei con chiunque – ha detto – Noi pensiamo solo al bene di Sorrento, non c’è alcuna intesa con nessuno”.