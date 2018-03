Enel controlli per il consumo di energia elettrica non autorizzata a Minori, si pensa anche alla Chiesa. Controlli nella cittadina della Costiera amalfitana sembra per consumi anomali di corrente elettrica . Al momento non sappiamo se si stiano facendo solo a Minori o anche in altri comuni della Costa d’Amalfi, ma potrebbero uscire sorprese sconcertanti.