Empoli-Salernitana, probabili formazioni: chance Odjer, Kiyine nel tridente. Conferma per Monaco

EMPOLI (4-3-1-2): Gabriel; Di Lorenzo, Maietta, Luperto, Pasqual; Bennacer, Castagnetti, Brighi; Zajc; Caputo, Donnarumma. A disp. Terracciano, Giacomel, Polvani, Imperiale, Traorè, Lollo, Rodriguez. All: Aurelio Andreazzoli.

SALERNITANA (4-3-3): Radunovic; Casasola, Tuia, Monaco, Vitale; Minala, Ricci, Odjer; Kiyine, Bocalon, Sprocati. A disp. Russo, Iliadis, Mantovani, Schiavi, Asmah, Popescu, Di Roberto, Della Rocca, Signorelli, Rosina, Palombi, Rossi. All: Stefano Colantuono

ARBITRO: Sig. Daniele Minelli di Varese (Rocca/Sechi) IV uomo: Volpi

Nella tana dei leoni. Impegno difficilissimo all’orizzonte per la Salernitana, impegnata questa sera sul green del Carlo Castellani di Empoli, dove affronterà la compagine guidata da Aurelio Andreazzoli. Sono diciassette i risultati utili messi in fila dai toscani, ormai lanciatissimi verso la serie A. La Salernitana, dal canto suo, arriva alla sfida in buone condizioni psicofisiche, grazie ai dieci punti raccolti nelle ultime quattro uscite. Tuttavia, Colantuono dovrà far a meno di Raffaele Pucino, punto fermo del suo scacchiere, che ha chiuso anzitempo la sua stagione a causa di un infortunio muscolare. Per gradi. Il trainer dell’Atalanta, in settimana, ha pensato a diversi atteggiamenti tattici ma dovrebbe in ogni caso perseguire ancora una volta la strada della continuità, affidandosi al 4-3-3. Davanti a Radunovic ci saranno Casasola, Tuia, Monaco e Vitale, che rientra tra i titolari dopo alcune settimane trascorse in panchina. A centrocampo, invece, vanno verso la riconferma Ricci e Minala, mentre le non perfette condizioni fisiche di Di Roberto potrebbero indurre Colantuono ad avanzare Kiyine nel tridente offensivo. Con Bocalon e Sprocati, come al solito, a completare il reparto. Scelta che schiuderebbe il porte del campo a Moses Odjer, di nuovo dal 1′ dopo l’infortunio rimediato contro il Carpi. Solo panchina per Rosina e Palombi.

Solito 4-3-1-2 per l’Empoli che, tra gli altri, dovrà far a meno del fondamentale apporto di Krunic. In porta ci sarà Gabriel, con Di Lorenzo, Maietta, Luperto e Pasqual in difesa. A centrocampo Castagnetti sarà il vertice basso del rombo, con Bennacer e Brighi nel ruolo di mezzali. Alla fantasia ed al talento di Zajc, infine, il compito di innescare la terribile coppia Caputo-Donnarumma.

Sarà possibile seguire la gara in diretta radiofonica esclusiva su Radio Bussola 24: lungo prepartita a partire dalle 19:30, poi il racconto integrale della gara e il post-partita con le interviste live dalla sala stampa dello stadio Castellani.