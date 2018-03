Elicottero dell’Aeronautica Militare, dopo vari tentativi di atterraggio resi difficili dal forte vento, riesce a soccorrere un ammalato a Capri che necessitava di un urgente trasferimento a Napoli

22/03/2018 – E’ stato necessario l’intervento di un elicottero dell’Aeronautica Militare per soccorrere un uomo colpito da infarto e bisognoso di un urgente trasferimento da Capri a Napoli per essere sottoposto ad assistenza medica appropriata.

Il delicato intervento di soccorso è stato portato a termine questa mattina. La partenza delle navi era sospesa a causa delle avverse condizioni meteo-marine, per cui l’unica possibilità era quella di ricorrere agli elicotteri attivando la procedura di emergenza. L’elicottero del 118 non è potuto atterrare per il forte vento, per questo è stato chiesto e ottenuto l’invio a Capri di un velivolo dell’Aeronautica Militare particolarmente attrezzato per le emergenze.

Dopo vari tentativi non andati a buon fine all’eliporto di Damecuta sempre per il vento, l’elicottero militare si è diretto verso il campo di calcio di San Costanzo. Qui, per fortuna, è riuscito ad atterrare consentendo il trasbordo dell’infartuato dall’ambulanza all’elicottero nonostante le difficili condizioni meteo.

Subito dopo il mezzo dell’Aeronautica è decollato in direzione di Napoli ed ha raggiunto la piazzola dell’ospedale Cardarelli dove il paziente ha potuto ricevere le necessarie assistenze specialistiche.

Nelle foto: alcune fasi del soccorso

