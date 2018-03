Elezioni comunali Sant’Agnello, il Movimento 5 Stelle apre alle candidature dei cittadini.

Sant’Agnello – Attivatevi, possiamo cambiare il nostro paese! E’ lo slogan del MeetUp Amici di Beppe Grillo -Penisola sorrentina, con il quale si invitano i cittadini santanellesi a partecipare come protagonisti al prossimo governo del città. Come già verificatosi in altre tornate elettorali anche a Sant’Agnello, il MeetUp locale, ha intenzione di presentarsi alla prossime elezioni comunali ed in vista della richiesta di certificazione come MoVimento 5 Stelle, apre alle candidature di tutti i cittadini santanellesi, che sentono di poter dare un concreto apporto nell’amministrare il proprio comune. Condizioni fondamentali affinché si possa partecipare a quella che è già stata definita a livello nazionale, dopo il voto del 4 marzo, una nuova stagione di forte impegno e coinvolgimento della società civile, bisogna essere cittadini incensurati, senza carichi pendenti ed in generale che rispondano ai requisiti richiesti per la certificazione sul sito del M5S. Mentre qualora si è stati iscritti in passato ad altro partito si chiede la provata dissociazione. Intanto chi volesse far parte di tale avvincente percorso basta scrivere una mail o prendere contatto via Facebook con il MeetUp Penisola Sorrentina amici di Beppe Grillo.

Un appello rivolto a persone affidabili e concrete il cui impegno dovrà contribuire a portare il grande risultato ottenuto alle elezioni politiche anche sui territori come la Penisola sorrentina. Dove il M5S , cosi come da sempre, continua a combattere delle forti battaglie contro amministrazioni che fanno dell’ arroganza ed dell’intimidazione un uso quotidiano contro inermi cittadini che chiedono nient’altro che giustizia sociale ed il rispetto delle regole. – 15 marzo 2018 – salvatorecaccaviello.