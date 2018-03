Elezioni alle porte: Di Maio rivela i primi nomi

A pochi giorni dalle elezioni, la situazione politica italiana appare alquanto variegata. Mentre la sinistra si presenta estremamente frammentata, soprattutto tra gli oramai ex esponenti del Partito Democratico (PD) che hanno dato vita a diversi partiti minori (LeU, Articolo Uno e SI), il centro-destra firma un unico programma e corre unito. Come ci testimonia l’ansa in vista di un ipotetico governo retto dai 5 stelle, Di Maio ha già presentato i nomi di Sergio Costa, generale di brigata dei carabinieri, capo della forestale e in lotta contro l’inquinamento della Terra dei Fuochi, come ministro dell’Ambiente, Lorenzo Fioramonti al Ministero dello sviluppo economico, Pasquale Tridico al Lavoro e Welfare, Giuseppe Conte alla Pubblica amministrazione e Alessandra Pace all’Agricoltura.

Facendo luce sulla modalità di voto, ricordiamo che si voterà domenica 4 marzo dalle 7:00 alle 23:00 sia per la Camera che per il Senato. Non sarà previsto il voto disgiunto, quindi qualora l’elettore dovesse votare un candidato all’uninominale e una lista che non l’appoggia il voto verrebbe considerato nullo.