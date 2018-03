Elezioni 2018 Risultati da Agerola a Capri, Castellammare, Sorrento , Piano , Vico Equense e collegio dal software di Positanonews

Elezioni 2018 qui sotto per la Camera poi per il Senato i Risultati da Agerola a Capri, Castellammare, Sorrento , Piano , Vico Equense tutta la Penisola Sorrentina, Monti lattari e dintorni del collegio dal software di Positanonews elaborato da Presscom col Box Elezioni che potete vedere su in alto. Ha vinto il candidato, sconfessato da Di Maio, del Movimento Cinque Stelle Vitiello , dopo un testa a testa con Annalisa Vessella moglie dell’ex sindaco di Agerola Michele Pisacane. Al Senato invece solo all’inizio qualche dubbio ma poi Virginia La Mura ( M5S) ha preso il volo schiantando Rivellini e Manniello.

Collegio uninominale Campania 1.12 Camera dei Deputati – Castellammare di Stabia corrisponde all’omonimo collegio Senato 1993 n. 11 e comprende la penisola sorrentina e l’isola di Capri.

COALIZIONE PD

Silvana Somma

COALIZIONE FORZA ITALIA

Annalisa Vessella Pisacane

M5S

Lello Vitiello

LIBERI E UGUALI

Laura Della Monica

CASAPOUND

Tommaso Guarracino

POTERE AL POPOLO

Sara De Carlo

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Giovanni Fontanarosa

ALLEANZA LIBERAL POPOLARE – AUTONOMIE

Alessia Faro

PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Emanuela Fiorentino

ITALIA AGLI ITALIANI

Maria Prisco

Il territorio del collegio plurinominale Campania 1.03 per la Camera dei Deputati, cui sono attribuiti 6 seggi, aggrega Campania 1.02 – Nola, Campania 1.10 – Portici, Campania 1.11 – Torre del Greco e Campania 1‐12 – Castellammare di Stabia.

PD

Raffaele Topo

Assunta Tartaglione

Emilio Di Marzo

Clelia Gorga

PIÙ EUROPA

Anna Lisa Renoldi

Giuseppe Scognamiglio

Tiziana Buccicco

Piercamillo Falcasca

INSIEME

Antonietta Grieco

Antonio Zeno

Ines Barone

Claudio Panzariello

CIVICA POPOLARE

Domenico Peccerillo

Carmela De Riggi

Luigi Maresca

Anna Russo

FORZA ITALIA

Paolo Russo

Marta Antonia Fascina

Aniello Di Nardo

Donatella Paola Provvisiero

LEGA

Giuseppina Castiello

Gianluca Cantalamessa

Claudia Gobbato

Mario Mele

FRATELLI D’ITALIA

Carmela Rescigno

Francesco Miranda

Rosa Spano

Luigi Mercogliano

NOI CON L’ITALIA

Lorenzo Cesa

Gabriella Fabbrocini

Antonio Tufano

Luisa Feola

M5S

Luigi Gallo

Teresa Manzo

Luigi Iovino

Carmela Di Lauro

LIBERI E UGUALI

Arturo Scotto

Giovanna Tavani

Antonio Carotenuto

Alessandra Cetara

CASAPOUND

Emmanuela Florino

Ferdinando Raiola

Germana Petrocco

Raffaele Colonna

POTERE AL POPOLO

Maria Rosaria Malapena

Francesco Turchetti

Rossella Barsanti

Onofrio Petillo

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Paolo Buonaiuto

Ilaria Cimmaruta

Alessandro Lobello

Annamaria Castellana

ALLEANZA LIBERAL POPOLARE – AUTONOMIE

Gennaro Cirillo

Anna Fusco

Giuseppe Sorrentino

Alessia Faro

PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Mariagrazia Bellamente

Domenico Loffredo

Emanuela Fiorentino

Corrado Santamaria

ITALIA AGLI ITALIANI

Carmine Lettieri

Maria Siniscalchi

Saverio Galeotalanza

Liliana Fauci

Il collegio uninominale Campania 9 per il Senato della Repubblica, Torre del Greco-Castellammare di Stabia aggrega i due collegi uninominali Camera dell’area sud della città metropolitana di Napoli: Campania 1.11 – Torre del Greco e Campania 1.12 – Castellammare di Stabia.

COALIZIONE PD

Francesco Manniello

COALIZIONE FORZA ITALIA

Crescenzio Rivellini

M5S

Virginia La Mura

LIBERI E UGUALI

Vincenzo Cirillo

CASAPOUND

Alessandro Esposito

POTERE AL POPOLO

Diana Rita Fardelli

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Jessica Errico

​ALLEANZA LIBERAL POPOLARE – AUTONOMIE

Ciro Faro

PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Luca Gabriele Mario Pezza

PARTITO COMUNISTA

Alessandra Tassi

PARTITO VALORE UMANO

Raffaella Liguoro

ITALIA AGLI ITALIANI

Ciro Andretti

Il collegio plurinominale Campania 3, in cui vengono attribuiti 6 seggi, per il Senato della Repubblica

PD

Gianni Pitella

Angelica Saggese

Enzo Amendola

Filomena Arcieri

PIÙ EUROPA

Carlo Romano

Antonella Dragotto

Raffaele Marino

Annamaria Barbato Ricci

INSIEME

Carmine Pignata detto Mino

Maria Gabriella Marotta

Nicola De Luca

Carla Lardone

CIVICA POPOLARE

Francesca Barretta

Fabio Piccininno

Filomena D’Auria

Massimo Olivieri

FORZA ITALIA

Luigi Cesaro

Alessandrina Lonardo

Vincenzo Carbone

Sonia Senatore

LEGA

Erica Rivolta

Stefano De Luca

Carla Manzo

Giovanni Basile

FRATELLI D’ITALIA

Antonio Iannone

Clotilde Galano

Pio Cuomo

Filomena Sorrentino

NOI CON L’ITALIA

Nunzio Testa

Paola Binetti

Francesco Ranieri

Matilde Milite

M5S

Sergio Puglia

Luisa Angrisani

Andrea Cioffi

Felicia Gaudiano

LIBERI E UGUALI

Giuseppe De Cristofaro

Valentina Botta

Aniello De Luca detto Nello

Maria Di Serio

CASAPOUND

Giovanna Gerardi

Alessandro Esposito

Maria Giuseppa Rosaria Nappa

Salvatore Luongo

POTERE AL POPOLO

Massimiliano Voza

Diana Rita Fardelli

Raimondo Dare

Concetta Capasso

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Riccardo Cersosimo

Jessica Errico

Alfonso Gambardella

Luisa Mele

ALLEANZA LIBERAL POPOLARE – AUTONOMIE

Anna Serpe

Alberto Coppola

Paola Caprarelli

Francesco Plaitano

PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Massimiliana Piro

Valerio Torre

Saveria Albanese

Antonio Barbagallo

PARTITO COMUNISTA

Stefano Panicci

Alessandra Tassi

Riccardo Lorenzi

Antonietta Martini

PARTITO VALORE UMANO

Marco Musto

Rosalba Morinelli

Francesco Maiese

Rosalide Esposito

ITALIA AGLI ITALIANI

Paolino Tizzano

Annamaria Arpaia

Luigi Falconetti

Alessandra Baldino