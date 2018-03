Eccellenza, turno infrasettimanale: cade il Sorrento

Oggi pomeriggio si è giocato il turno infrasettimanale del campionato di Eccellenza, prima della sosta pasquale. Nel 27esimo turno di campionato, rimbomba la sconfitta del Sorrento a Palma Campania (2-0), che cade al Via Querce sotto le reti di Altea e Carnicelli, entrambe realizzate nel primo tempo.

Delle due squadre costiere, sorride il San Vito Positano, che strappa tre punti preziosi nello scontro salvezza con l’Eclanese, riuscendo a chiudere la gara in extremis. Sfortunato invece il Costa d’Amalfi, in vantaggio due volte con capitan Cestaro e War, viene raggiunto dalla Virtus Avellino e si vede anche negato un rigore. I biancazzurri in classifica rimangono stazionati in zona playout.

Il Sant’Agnello continua a giocare il proprio campionato in coda, subendo un poker dalla Battipagliese al Pastena, con i bianconeri che si allungano sui santanellesi.