Earth Hour: un’ora al buio in difesa della Terra. Anche Positanonews parteciperà

Earth Hour: un’ora al buio in difesa della Terra. Anche Positanonews , il giornale online della Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana, parteciperà , nel nostro piccolo sospenderemo dalle 20,30 gli aggiornamenti online, e invitiamo tutti a staccare la spina e magari farsi quattro chiacchiere con gli amici e la famiglia..

Spegnere la luce è un gesto semplice e quotidiano ma che può assumere valenza simbolica se a essere spente sono all’unisono milioni di lampadine. Con l’obiettivo di porre all’attenzione dei potenti le pesanti ripercussioni provocate dal cambiamento climatico sul nostro Pianeta, sabato 24 marzo torna, dalle 20.30 alle 21.30 di ciascun Paese del Mondo, Earth Hour – Ora della Terra: la più grande mobilitazione globale organizzata dal Wwf in difesa del Pianeta.

Per sessanta minuti case, edifici e monumenti di tutto il mondo saranno avvolti dal buio e, in Italia, non faranno eccezione neppure il Colosseo e la Basilica di San Pietro. Lo scorso anno l’iniziativa ha ottenuto un successo straordinario coinvolgendo circa 7.000 città di oltre 184 Paesi del mondo; centinaia di milioni di persone hanno utilizzato l’hashtag #EarthHour e si è arrivati all’impressionante cifra di 3 miliardi di azioni social sul tema.

Reduci dal successo del 2017, quest’anno, in occasione dell’undicesimo compleanno di Earth Hour, la parola d’ordine scelta dal Wwf sarà Connect2Earth. Lo slogan ha come scopo ribadire il legame esistente tra il benessere dell’uomo e l’equilibrio planetario; a questo proposito è nata anche la piattaforma connect2earth.org: progettata dal Segretariato della Convenzione sulla Diversità Biologica delle Nazioni Unite al fine di approfondire temi come la salute degli oceani, le economie sostenibili e, più in generale, tutte le azioni finalizzate a migliorare la difficile situazione climatica del nostro Pianeta.

Il progetto è sostenuto anche dal Ministero dell’Ambiente della Germania e l’International Climate Initiative. «Stiamo spingendo il pianeta e i suoi sistemi naturali ai limiti delle loro possibilità – rileva Donatella Bianchi presidente del Wwf Italia – e Earth Hour è l’occasione per usare il nostro potere, sia come individui che come collettività, mettendo in moto azioni concrete per cercare di salvare il sistema Terra».

Scatterà alle 20:30 del 24 marzo l’Ora della Terra 2018 organizzata dal WWF. Sfruttando il sistema dei fusi orari l’Earth Hour darà vita a una vera e propria “Ola di buio” che partirà dall’Asia orientale per concludersi a ovest nel continente americano. Diversi gli spegnimenti dei monumenti più famosi al mondo, tra cui il Colosseo a Roma e Palazzo Vecchio a Firenze, ma anche molti gli eventi organizzati per sottolineare la necessità di difendere la salute della Terra da ogni possibile minaccia.

L’evento principale organizzato in Italia per l’Ora della Terra 2018 è in programma al Colosseo, dove lo spegnimento verrà affidato all’astronauta italiano Paolo Nespolidell’ESA, protagonista della missione VITA dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana). Presente alla cerimonia anche la presidente WWF Italia Donatella Bianchi, che ha dichiarato:

L’evento Earth Hour è nato per connettere tra loro città, comunità, aziende, singole persone, in nome del grande obiettivo di salvare il clima e salvare il Pianeta, riscoprendo la bellezza e l’efficacia di tanti gesti insieme. Un evento globale che unisce i territori e che, proprio per questo, ha sempre più dimostrato e rafforzato nel corso degli anni la sua attualità. Quest’anno, il nostro invito è quello di riconnetterci non solo tra noi umani, ma anche con il Pianeta, con la Natura, con l’interdipendenza che esiste tra i diversi problemi. In particolare abbiamo sottolineato, con un ponderoso rapporto, l’effetto distruttivo che il cambiamento climatico potrebbe avere sulla biodiversità e quindi la necessità assoluta di fermare e azzerare le emissioni di carbonio e degli altri gas serra per limitare al massimo l’aumento della temperatura globale (1.5°C) e salvaguardare la vita di tutte le specie viventi, inclusa la nostra. Al contempo, vogliamo evidenziare come la funzionalità dei sistemi naturali sia un argine contro gli effetti del riscaldamento globale ormai in atto e inevitabile.

Dal Colosseo partirà anche la “Pedalata per il Clima“, un corteo di bici (con già all’attivo oltre 1000 partecipanti) che percorrerà le via del centro storico romano alla volta di piazza San Pietro (che verrà raggiunta alle 21:30). A Roma lo spegnimento programmato per l’Ora della Terra 2018 interesserà anche diversi edifici istituzionali come Quirinale, Camera, Senato, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio.

Tra i monumenti internazionali che verranno “spenti” per l’Earth Hour figurano tra gli altri anche la Torre Eiffel, la Sydney Opera House, lo stadio Bird’s Nest di Pechino e il Burj Khalifa di Dubai (l’edificio più alto del mondo). L’Italia parteciperà con il Castello Sforzesco a Milano, la Mole Antonelliana a Torino, mentre Venezia spegnerà Piazza San Marco. Altri luoghi simbolo che aderiranno all’iniziativa sono Palazzo Vecchio e il Davide a P.zzale Michelangelo (Firenze), la Basilica di San Francesco ad Assisi, il Maschio Angioino e Castel dell’Ovo a Napoli, il Santuario di Santa Rosalia a Palermo e il Palazzo Civico a Cagliari.

Tra i tanti eventi collaterali previsti per l’Ora della Terra 2018 uno dei più originali è il “Girotorno più grande del mondo” organizzato a Noto, in Sicilia, mentre a Caserta si svolgerà (con partenza alle 9:30 del mattino) l’ormai consuete maratona radiofonica. A Venezia prevista un’ora di “Nordic Walking” per le vie del centro, mentre a Torino si ballerà il tango a lume di candela.