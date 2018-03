Dybala gol pazzesco e la Juve piega la Lazio al 93esimo. La squadra di Allegri in fase no riesce a conquistare i tre punti. Primo tempo senza grandi emozioni, con Allegri che parte con un inedito (per questa stagione) 3-5-2, per poi varare sul 4-3-3. La lazio nella prima parte del match “fa la partita”, ma senza creare pericoli dalle parti di Buffon. La Juve prova a salire di giri nella seconda metà della ripresa, ma senza riuscirci. Nel recupero però arriva una delle poche fiammate della gara di Dybala: Paulo entra in area, resiste su Parolo e trova un gran gol praticamente da terra. Colpo all’Olimpico per la Juve incredibile grazie a Dybala, il giocatore che farà furore anche ai mondiali in Russia con l’ Argentina , che in vista della partita di stasera del Napoli con la Roma ha ancora più importanza.