Duro Italia-Spagna ai quarti con derby britannico. Lazio pesca il Salisburgo in Europa League

Andriy Shevchenko ha estratto dall’urna di Nyon gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League, che si disputeranno il 3-4 aprile (match d’andata) e 10-11 aprile (match di ritorno). Le due italiane in gara, Juventus e Roma, affronteranno rispettivamente Real Madrid e Barcellona. L’altra spagnola, il Siviglia di Vincenzo Montella, affronterà i tedeschi campioni di Germania del Bayern Monaco. Derby d’Oltremanica tra Manchester City e Liverpool chiude la corsa per la finale di Kiev, che si giocherà allo stadio Olimpiyskyi il prossimo 28 maggio.

Calendario

3/4 e 11/4: Juventus-Real Madrid | Siviglia-Bayern Monaco

4/4 e 10/4: Liverpool-Manchester City | Barcellona-Roma

L’unica italiana in corsa per l’Europa League è la Lazio, che pesca gli austriaci del Salisburgo, il club di proprietà del colosso Red Bull: il doppio confronto per i biancocelesti di Simone Inzaghi ci sarà il 5 aprile (andata) e il 12 aprile (ritorno).

Calendario

Arsenal-Cska Mosca

Atletico Madrid-Sporting Lisbona

Lazio-Salisburgo

RB Lipsia-Olympic Marsiglia